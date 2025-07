Netflix trotz guter Zahlen im Minus

Nach mehrmaligem erfolgreichem Test der 24.000er-Marke nimmt der DAX erneut Anlauf auf das jüngst erreichte Rekordhoch bei 24.639 Punkten. Trotz aller Risiken aus dem schwelenden Handelskonflikt und der Zukunft der US-Notenbank bleiben die Anleger in Kauflaune, es herrscht scheinbar weiterhin Anlagenotstand.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Kostenfrei anmelden: RoboMarkets-Webinar zum aktuellen Marktumfeld mit Markttechnik, Hotstocks der Woche und Mehr…

Wer nicht drin ist im Markt, will und muss rein, und wer drin ist, bleibt drin, weil es scheinbar nur noch nach oben geht. Noch ist auch Juli und die Saisonalität spricht für den Aktienmarkt. Ab August könnte sich der Wind dann drehen, vor einem Jahr kam der Rutsch ebenfalls in den ersten Handelstagen des kommenden Monats.

Heute endet auch eine erfolgreiche Woche für die Kryptowährungen. Mehr Regulierung schafft mehr Akzeptanz und sorgt so für Kaufinteresse. Bitcoin honoriert dies mit einem neuen Rekord, und viele andere Währungen schwimmen in diesem Fahrwasser mit. Eine neue Anlageklasse wird erwachsen und die Rally könnte in den kommenden Monaten und Jahren weitergehen.

Bei Netflix hingegen wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Trotz besser als erwarteter Zahlen nehmen Anleger Gewinne mit und sorgen so für ein leichtes nachbörsliches Minus in der Aktie. Bleiben also große Überraschungen aus, dürften auch nur wenige noch bereit sein, auf den hohen Niveaus, vor allem bei den großen Technologieunternehmen, einzusteigen. Bislang haben fast neun von zehn Unternehmen aus dem S&P 500 die Erwartungen übertroffen. Zumindest von dieser Warte aus steht der Bullenmarkt auf einem guten Fundament.