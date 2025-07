Niedrigste Erdbeerernte seit 1995 erwartet

WIESBADEN (ots) -



- Landwirtschaftsbetriebe ernten 2025 voraussichtlich 4 % weniger

Freiland-Erdbeeren als im Vorjahr

- Geringste Spargelernte seit 2010 erwartet: Erntemenge voraussichtlich 9 %

unter dem Vorjahreswert



Die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland erwarten nach ersten

Schätzungen eine Ernte von 75 500 Tonnen Erdbeeren im Freiland. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wäre das die niedrigste

Erntemenge seit 1995 (68 800 Tonnen). Die aktuell geschätzte Erdbeerernte im

Freiland liegt damit 4 % unter der bereits sehr geringen Erdbeerernte des Jahres

2024 von 78 600 Tonnen und unterschreitet die durchschnittliche

Freiland-Erntemenge der Jahre 2019 bis 2024 von 99 900 Tonnen deutlich um 24 %.

Auch die Spargelernte ist weiterhin rückläufig. Sie liegt mit 98 900 Tonnen

voraussichtlich 9 % unter dem Vorjahreswert. Das wäre die niedrigste Erntemenge

seit 2010. Im Vergleich zum sechsjährigen Durchschnitt der Jahre 2019 bis 2024

von 116 300 Tonnen wird die Spargelernte voraussichtlich um 15 % geringer

ausfallen.





Erdbeerflächen weiter rückläufig



Eine Ursache für diese Entwicklung ist die weitere Abnahme der ertragsfähigen

Anbauflächen für Freilanderdbeeren. Gegenüber dem Vorjahr ging sie 2025 um 4 %

gegenüber dem Vorjahr auf 8 100 Hektar zurück. Das ist ebenfalls der niedrigste

Wert seit 1995. Der Rückgang der verhältnismäßig kostenintensiven inländischen

Erdbeererzeugung lässt sich unter anderem durch gestiegene Produktionskosten und

die allgemeine Preisentwicklung bei sinkender Nachfrage nach diesem hochwertigen

Obst erklären.



Regional wird die größte Erntemenge von Erdbeeren im Freiland mit 18 600 Tonnen

in Nordrhein-Westfalen erwartet, gefolgt von Niedersachsen mit 17 800 Tonnen und

Baden-Württemberg mit 11 800 Tonnen.



Spargelproduktion ebenfalls zurückgegangen



Die ertragsfähige Anbaufläche von Spargel im Freiland sank nach der ersten

Schätzung gegenüber 2024 um 6 % auf 18 600 Hektar. Steigende Produktionskosten

und eine sinkende Nachfrage führten dazu, dass viele Betriebe - wie auch bei den

Erdbeeren - ihre Produktionsflächen verringert haben. Zudem kam es regional zu

Ernteausfällen aufgrund starker Trockenheit im Frühjahr.



Mit 19 700 Tonnen wurde der meiste Spargel in Niedersachsen gestochen, gefolgt

von Brandenburg mit 18 700 Tonnen, Nordrhein-Westfalen (17 300 Tonnen) und

Bayern (17 200 Tonnen).



Methodische Hinweise:



Die vorläufigen Ergebnisse über Anbauflächen sowie Erntemengen von Erdbeeren im

Freiland und Spargel sind erste Schätzungen aus der repräsentativen Vorerhebung

im Juni 2025 und liefern daher Aussagen zu allgemeinen Tendenzen für das

Erntejahr 2025.



Endgültige Ergebnisse werden im Frühjahr 2026 nach Abschluss der im Winter

durchgeführten Gemüseerhebung veröffentlicht.



