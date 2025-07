Die Aussichten für Bitcoin für 2025 und darüber hinaus

Während der Preis von Bitcoin bereits in 2024 die Marke von 100.000 US-Dollar überschritt, wurde der Aufschwung durch den Wahlsieg des kryptofreundlichen Präsidenten Donald Trump sowie die Zulassung von Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) angeheizt.

Bitcoin hat in den letzten Monaten einen beeindruckenden Aufstieg hingelegt und dabei sogar die Marke von 120.000 US-Dollar überschritten. Diese Rallye wird von vielen Analysten und Marktbeobachtern als der Beginn eines neuen, noch stärkeren Anstiegs gesehen.

Nachdem diese Woche rekordverdächtige Zuflüsse in Krypto-ETFs (Bitcoin und Ethereum) verzeichnet wurden, die Digitalwährungen aufgrund der "Crypto Week" im medialen Zentrum standen und auch die US-Inflationsdaten bullish für die Branche ausfielen, zeigen sich zahlreiche Experten für die Zukunft der beliebtesten Kryptowährung optimistisch.

Was können Anleger in den kommenden Jahren also erwarten? Hier sind einige der Prognosen:

VanEck: Bitcoin könnte bis 2025 auf 180.000 US-Dollar steigen und langfristig bis 2050 sogar 2,9 Millionen US-Dollar erreichen. Charles Schwab: Bitcoin könnte die Marke von 1 Million US-Dollar erreichen. Tim Draper (Risikokapitalgeber): Prognose für 250.000 US-Dollar bis Ende 2025. Mike Novogratz (Krypto-Investor): Setzt ebenfalls auf einen 1 Million US-Dollar Bitcoin-Kurs. Standard Chartered: Erwartet 200.000 US-Dollar für Bitcoin bis 2025. Tom Lee (Fundstrat Global Advisors): Schätzt einen Bitcoin-Preis von 250.000 US-Dollar bis 2025, mit einer langfristigen Prognose von 3 Millionen US-Dollar. Chamath Palihapitiya (Venture Capitalist): Prognose von 500.000 US-Dollar bis Oktober 2025, mit einem langfristigen Ziel von 1 Million US-Dollar bis 2040. Fidelity Investments: Ein Analyst prognostiziert einen Bitcoin-Preis von 1 Milliarde US-Dollar bis 2038.

Trotz dieser optimistischen Prognosen bleibt der Bitcoin-Markt volatil und von Marktsentiment getrieben. Die Preise sind stark von der Nachfrage und der Bereitschaft der Investoren abhängig, weiterhin auf die Kryptowährung zu setzen. Experten betonen, dass Bitcoin keinen intrinsischen Wert hat und sein Preis nur durch den Glaube und das Vertrauen in die Technologie sowie durch die wachsende Nachfrage gestützt wird.

Es bleibt abzuwarten, ob Bitcoin die anhaltende Euphorie weiterhin aufrechterhalten kann, oder ob sich der Markt aufgrund von Volatilität und Unsicherheiten künftig verlangsamt. Doch eines ist sicher: Der Bitcoin-Markt hat das Potenzial, noch viele Überraschungen zu liefern.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion