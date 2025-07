Gesenkter Ausblick macht Rüstungsfantasie zunichte

Depotmanager04 schrieb 12.07.25, 15:51

Ich gehe einmal davon aus daß sich nach der "Einigung" die Stahbranche freistrampeln kann; d.h. Gewinne in die Bücher spült; verbunden allerdings mit schwerzlichen Einbußen der Belegschaft. Allerdings weiß man nicht ob es weitere und anhaltende Störfeuer von jenseits des Atlantik kommen. All das sind Unwegsamkeiten für das Investment, sprich auch Kleinanleger.

Die U-Boot Sparte steht auf einem anderen, hoffentlich besserem Papier. Man sollte es annehmen.



Jetzt komm ich mal wieder auf den Zeitpunkt der Spaltung zurück. Ich werde es wohl aussitzen in der Hoffnung daß der Kurs der U-Boot-Sparte nach dem Spin-Off ordentlich zulegt und die Stahlsparte mit Zeitverzögerung auch.



Glaskugel? :rolleyes: