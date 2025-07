Trump, Zinsen, Epstein-Skandal, Euphorie und Verfall!

Donald Trump gerät immer weiter in Bedrängnis wegen Epstein und wird damit auch in der MAGA-Bewegung immer skeptischer betrachtet, während nun erstmals mit Waller ein Fed-Mitglied eine Senkung der Zinsen bereits auf der Fed-Sitzung Ende Juli fordert. Also Zinsen senken in einer Situation, in der die Aktienmärkte und Krypto immer euphorischer werden und mit neuen Allzeithochs heiß laufen - kurz vor der Deadline 01.August in Sachen Zöllen. Heute nun Verfallstag in den USA - im Vorfeld wurden Rekord-Volumen ein 0DTE-Optionen gehandelt: ein Anzeichen für die Euphorie an den Märkten. Das Potential für eine kräftigere Korrektur nach dem heutigen Verfallstag wird größer..

Hinweise aus Video:

1. Fed-Zinsen sollen laut Direktor übernächste Woche sinken

2. Stablecoins im Aufstieg: Die Macht der Wall-Street-Banken wackelt

