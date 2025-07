GBC Mittelstandsanleihen Index (von GBC AG):

Unternehmen: GBC Mittelstandsanleihen Index ISIN: DE000SLA1MX8



Anlass der Studie: Research Comment (Update Juli 2025)

Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Niklas Ripplinger, Manuel Hölzle



Newsupdate GBC MAX (GBC Mittelstandsanleihen Index)



Index-Anleihe im Fokus: grenke AG*7,11:



grenke AG: Erfolgreicher Leasinganbieter mit Fokus auf KMU und internationale Expansion



Die grenke AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungen mit Sitz in Baden-Baden, das sich auf Leasinglösungen und Factoring spezialisiert hat. Die Gesellschaft agiert international und bedient vor allem kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie Selbständige und Freiberufler. Ihr Geschäftsmodell umfasst die Vermietung von IT-Ausrüstung, Büroeinrichtungen sowie Maschinen und Anlagen. Mit einem Portfolio von rund 1,5 Milliarden Euro an Leasingvermögen zum 31. Dezember 2024 hat die grenke AG eine solide Marktposition in Europa und expandiert zunehmend in weitere internationale Märkte.



Die Wachstumsstrategie der grenke AG basiert auf einer kontinuierlichen Expansion ihrer Leasingangebote, einer stabilen Kapitalstruktur und einer konsequenten Fokussierung auf die Digitalisierung ihrer Prozesse. Das Unternehmen verfolgt in den Kernmärkten eine Strategie der Produktdiversifizierung sowie eine hohe Marktpenetration. Aber auch in den zukünftigen Kernmärkten fokussiert sich die grenke AG auf den Ausbau von Kunden- und Partnerbeziehungen.



Das Leasingneugeschäft der grenke AG überschritt im letzten Geschäftsjahr 2024 erstmals die Schwelle von 3 Mrd. EUR und lag bei knapp 3,06 Mrd. EUR. (VJ: 2,58 Mrd. EUR). Dabei konnte vor allem das Geschäft in Süd-, Nord- und Osteuropa um mehr als 22,0% zulegen. Das Konzernergebnis dagegen fiel mit 70,2 Mio. EUR (VJ: 86,7 Mio. EUR) geringer aus als im Vorjahr. Dennoch erreichte die grenke AG ihre im Laufe des letzten Jahres angepasste Ergebnisprognose. Bei den Aufwandspositionen sind vor allem der Personalaufwand und die gestiegenen Kosten zur Schadensabwicklung und Risikovorsorge zu nennen, welche das Konzernergebnis belasteten.



Auch das erste Quartal 2025 konnte an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen, denn das Leasingneugeschäft stieg um 10,6% auf 740,6 Mio. EUR (VJ: 669,8 Mio. EUR). Das Konzernergebnis lag mit 10,2 Mio. EUR (Q1 2024: 19,8 Mio. EUR) etwa knapp 50,0% unter dem Vorjahreswert und litt wie auch im Vorjahr unter erhöhten Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge, welche auch im zweiten Quartal noch zu spüren sein werden. Das Management erwartet unverändert ein Leasingneugeschäftsvolumen zwischen 3,2 Mrd. EUR und 3,4 Mrd. EUR sowie ein Konzernergebnis zwischen 71,0 Mio. EUR und 81,0 Mio. EUR.

Die begebene Anleihe der grenke AG hat einen Kupon von 5,38% und eine unbegrenzte Laufzeit. Der Kurs der Anleihe liegt aktuell bei 94,35%. Da wir die grenke AG als solide einstufen und die Anleihe mit ihrem Kupon als attraktiv, befindet sich die Anleihe weiterhin in unserem GBC Mittelstandsanleihenindex.



Newsflash zu den Anleihen im Index:



ABO Energy GmbH & Co. KG*11:



Die ABO Energy GmbH & Co. KG veräußert die Tochtergesellschaft ABO Energy Hellas S. A. mit einem Portfolio von rund 1,5 GW an die HELLENiQ ENERGY Holdings. Der Verkauf wirkt sich nicht wesentlich auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 aus.



Banca Ifis S.p.A.*11:



Die Banca Ifis S.p.A. hat die erfolgreiche Platzierung einer Anleihe mit einem Kupon von 3,625% abgeschlossen. Die Hälfte der Emission wurde von internationalen Investoren übernommen. Das Volumen liegt bei 400 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis November 2029.



Energiekontor AG*11:



Die Energiekontor AG erhält Zuschläge für 4 Projekte in Niedersachsen und NRW mit 125 MW in der Mai Ausschreibung der Bundesnetzagentur.

Hornbach Holding AG & Co. KGaA*11:



Die Hornbach Holding AG & Co. KGaA beschließt auf der Hauptversammlung eine Dividende von 2,40 EUR je Aktie. Damit zahlt Hornbach seit 38 Jahren Dividende ohne Reduktion oder Unterbrechung.



Mutares SE & Co. KGaA*7,11:



Die Mutares SE & Co. KGaA verstärkt ihr Segment Goods & Services mit der Übernahme von Fuentes von der Lineage Group. Der Umsatz liegt bei knapp 200 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr. Das Closing wird im Q3 2025 erwartet.

Verve Group SE*11:



Die Verve Group wurde via Fast Entry am 11. Juli 2025 in den SDAX aufgenommen.



Wienerberger AG*11:



Die Wienerberger AG hat die restlichen 49% an der französischen GSEi erworben, um seine Position auf dem PV-Markt zu stärken.

Performance und Zusammensetzung des GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX)

Die größten Positionen des GBC MAX (nach Neuanpassung) stellen im Juli 2025 die Anleihen der Branicks Group AG, der Mutares SE & Co. KGaA, der Wienerberger AG, der Hornbach Baumarkt AG und der Lottomatica S.p.A. dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt 26,1% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 73,9% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen und sonstigen Wertpapiere.



Der durchschnittliche Coupon und die durchschnittliche Effektivrendite (auf Median-Basis) des aktuellen Portfolios betragen 6,50% bzw. 5,91%. Die Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,75 Jahre.

