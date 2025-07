Warburg Research senkt Fraport auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien von Fraport nach gutem Lauf beim unveränderten Kursziel von 70 Euro von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Da sich eine jahrelange Investitionsphase des Flughafenbetreibers so langsam ihrem Ende nähere, sollten die Cashflow-Entwicklung, der Schuldenabbau und die Dividende wieder stärker in den Fokus rücken, schrieb Christian Cohrs in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 08:15 / MESZ