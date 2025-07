Krypto-Markt durchbricht 4 Billionen US-Dollar – ETH, XRP und DOGE im Höhenflug!

Ethereum im Rallyemodus

Ethereum (ETH) gehörte mit einem Tagesplus von 6,54 Prozent auf 3.655 US-Dollar zu den größten Gewinnern unter den Top-Kryptowährungen. Auf Wochensicht liegt der Zuwachs bei 22,37 Prozent.

Wesentliche Kurstreiber sind massive Kapitalzuflüsse in die neun börsennotierten Ethereum-ETFs in den USA. Diese verzeichneten allein in dieser Woche rund 1,7 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen – die höchsten Werte seit Dezember 2024. Gleichzeitig nehmen immer mehr Unternehmen ETH in ihre Bilanzen auf.

Bitcoin (BTC), der Marktführer, stieg um 1,7 Prozent auf 120.336 US-Dollar und nähert sich damit weiter seinem bisherigen Rekordhoch von etwa 123.000 US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,39 Billionen US-Dollar dominiert Bitcoin aktuell 59,91 Prozent des gesamten Marktes (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

Altcoin-Season? XRP und DOGE mit explosivem Anstieg

Ein Zeichen für einen möglichen "Altcoin-Zyklus" ist die starke Performance von Coins außerhalb der Top Zwei. XRP explodierte am Freitag um 13 Prozent auf 3,56 US-Dollar – ein Wochenplus von satten 38,72 Prozent. Damit übertraf der Coin sein bisheriges Allzeithoch von 3,40 US-Dollar.

Dogecoin (DOGE), eher als Meme-Währung bekannt, legte 15,8 Prozent zu und notiert derzeit bei 0,245 US-Dollar. Auch Cardano (ADA) mit +12 Prozent auf 0,86 US-Dollar und Solana (SOL) mit +5,86 Prozent auf 183,6 US-Dollar zeigen grüne Zahlen (Stand: 11:00 Uhr MESZ).

Washington bringt Rückenwind – Drei Krypto-Gesetze verabschiedet

Auch die politische Lage spielt der Branche in die Karten: Im Rahmen der sogenannten "Crypto Week" verabschiedete das US-Repräsentantenhaus gleich drei zentrale Gesetzesvorlagen – darunter den GENIUS Act, der einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins schaffen soll.

Mit dem CLARITY Act soll eine klare Regulierung für digitale Vermögenswerte etabliert werden. Zudem wurde der Anti-CBDC Surveillance State Act verabschiedet, der die Einführung einer digitalen Zentralbankwährung durch die Fed verhindern soll.

Sean Dawson, Head of Research bei der Derive-Plattform, kommentierte: "Die Kombination aus günstiger US-Politik und strategischem Kapitalzufluss hat einen regelrechten Adrenalinschub für den Markt ausgelöst. Man kann sagen: Das Blut fließt wieder zurück in den Krypto-Körper."

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion