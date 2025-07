Ölpreise legen weiter etwas zu - Sanktionen gegen Russland im Fokus Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete 69,78 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI …