Wie Aktienrückkäufe Dividenden verdrängen und zum Risiko für Anleger werden

Laut Daten von Barron’s hat der S&P 500 aktuell eine Dividendenrendite von nur noch 1,2 Prozent. Damit notiert der Index in der Nähe des Allzeittiefs aus der Dotcom-Blase. Ein Hauptgrund dafür ist die geringe Ausschüttung von Tech-Giganten wie Nvidia, dessen Dividendenrendite bei mageren 0,02 Prozent liegt.

Während Dividenden als feste Ausschüttungen auf dem Konto der Aktionäre landen, entziehen Rückkäufe lediglich Aktien dem Markt, um den Gewinn je Aktie zu steigern. Diese indirekte Renditeform gerät nun stärker in den Fokus.

Zum Vergleich: Bis in die 1960er-Jahre notierte der S&P 500 in der Regel höher als eine 10-jährige US-Staatsanleihe. Heute liegt er etwa drei Prozentpunkte darunter – bei gleichzeitig deutlich höheren Bewertungen. Der Index wird derzeit zum 22-Fachen der für die kommenden zwölf Monate erwarteten Gewinne gehandelt, so Jim Reid von der Deutschen Bank.

Rückkäufe sollen die Lücke füllen. Nvidia etwa kaufte allein im vergangenen Jahr Aktien im Wert von 40 Milliarden US-Dollar zurück. Addiert man die Dividende, ergibt sich für Anleger immerhin eine Kapitalrendite von rund einem Prozent.

Dieser Weg ist kein Einzelfall: Nach Angaben von Bloomberg wuchsen die Dividendenzahlungen der S&P-500-Konzerne in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt um sieben Prozent pro Jahr, während sich die Netto-Rückkäufe – also Rückkäufe abzüglich Emissionen – um jährlich zehn Prozent erhöhten. Damit machen Dividenden nur noch rund 43 Prozent der gesamten Kapitalrendite aus.

Vor zehn Jahren lag dieser Anteil noch bei etwa der Hälfte. Die Entwicklung könnte für Anleger gefährlich werden, warnt Jim Reid:

"Wenn es zu einem Abschwung kommt, werden Rückkäufe viel schneller gestrichen als Dividenden."

In einem solchen Szenario könnten stabile Dividenden als Marktstütze fehlen – mit unvorhersehbaren Folgen für die Aktienmärkte. Einige Aktien sind besonders stark von Rückkäufen abhängig. Marathon Petroleum, Boyd Gaming, Kroger und Nike haben laut Bloomberg im vergangenen Jahr mehr als doppelt so viele Aktien zurückgekauft, wie sie in den kommenden zwölf Monaten voraussichtlich verdienen werden. Kommt es zu einem Rückgang der Rückkaufaktivität, könnte das die Kurse dieser Titel belasten.

Anders sieht es bei Unternehmen aus, die noch klassische Dividendenstärke zeigen. Laut Barron’s zahlen Royalty Pharma, Bath & Body Works, Popular, Sealed Air, MetLife und Halliburton durchschnittlich 2,6 Prozent Dividendenrendite – bei einer Ausschüttungsquote von lediglich 25 Prozent des erwarteten Nettogewinns.

Diese konservative Kapitalpolitik kommt an der Wall Street gut an: Rund 75 Prozent der Analysten empfehlen den Kauf dieser Aktien, verglichen mit nur 55 Prozent im Schnitt des S&P 500.

Fazit: Rückkäufe und Dividenden sind nicht dasselbe. Wer auf regelmäßige Einkünfte setzt, sollte sich nicht von scheinbar attraktiven Gesamtrenditen blenden lassen, sondern genau hinsehen, wie stabil und nachhaltig die Kapitalausschüttung tatsächlich ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion