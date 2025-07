DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Kaufen' Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Netflix am Freitag nach den Quartalszahlen von 1380 auf 1500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Hervorragende Ergebnisse hätten zu höheren Jahreszielen geführt, schrieb …