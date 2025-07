"Haben bekommen was sie wollten": Krypto-Gesetz lässt Coinbase-Aktie explodieren

Die Papiere von Coinbase legten am Donnerstag um mehr als 3 Prozent zu und bauen ihre Gewinne im vorbörslichen Handel am Freitag weiter aus. Erstmals kosten die Anteile mehr als 400 US-Dollar. Seit Jahresanfang hat die Coinbase-Aktie um 65 Prozent zugelegt.

Weniger Grauzonen, mehr Rechtssicherheit und Stabilität: Nachdem das US-Repräsentantenhaus das Stablecoin-Gesetz names GENIUS Act verabschiedet hat, ist die Euphorie in der Kryptobranche auf einem neuen Höhepunkt angekommen. Der Bitcoin kletterte in dieser Woche, die Insider in Washington zur "Crypto Week" ausgerufen haben, zeitweise über die Marke von 120.000 US-Dollar, und auch Aktien aus dem Sektor waren kaum zu stoppen.

"Krypto-Aktien haben sich im Vorfeld dieser Abstimmung auf einen Höhenflug begeben, und sie haben genau das bekommen, was sie wollten", sagte Jack Dollarhide, CEO des Assetmanagers Longbow, gegenüber Reuters. "Die Trump-Regierung hat gesagt, dass sie sich für die Krypto-Industrie einsetzen würde, und dies ist ein großer Schritt in diese Richtung."

Kryptobörsen wie Coinbase und Binance gehen davon aus, dass institutionelle Gelder künftig viel sicherer und umfangreicher in kryptobasierte Finanzprodukte, insbesondere Stablecoins, investiert werden können. Der GENIUS Act schreibt eine stabile Deckung (US-Dollar oder kurzfristige US-Staatsanleihen) und Transparenzpflichten vor, schafft Vertrauen und könnte so das Handelsvolumen mit Stablecoins deutlich steigern. Kryptobörsen rechnen mit einer neuen Phase des Marktwachstums und einer Expansion internationaler Kundenbasis.

Coinbase hat in Erwartung des Stablecoin-Gesetzes bereits reagiert und die Einführung einer Plattform für Online-Transaktionen per Stablecoins angekündigt. Dies könnte einen entscheidenden Schritt in Richtung breiterer Akzeptanz von Kryptowährungen darstellen, die an den US-Dollar gebunden sind.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





