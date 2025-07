Börsencrash nach düsterem Ausblick: Salzgitter senkt Jahresprognose drastisch!

Der deutsche Stahlkonzern Salzgitter AG hat die Märkte mit einer drastischen Gewinnwarnung aufgeschreckt und seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich nach unten korrigiert. Nach einem enttäuschenden zweiten Quartal erwartet das Unternehmen keine Erholung in der zweiten Jahreshälfte – die Folge: Die Salzgitter-Aktie stürzte am Freitag ab und notiert aktuell 9,9 Prozent tiefer bei 21,6 Euro (Stand: 13:00 Uhr MESZ). In der Spitze verlor das Papier sogar fast 16 Prozent und zog andere Branchentitel mit in die Tiefe.

Mit dem überraschend pessimistischen Ausblick verschärft sich die Krise in der deutschen Stahlindustrie spürbar. Die Konjunkturschwäche, anhaltend hohe Energiepreise sowie ein verstärkter Importdruck aus Asien setzen den Konzernen zunehmend zu. Bereits im ersten Quartal hatte sich eine negative Entwicklung abgezeichnet.