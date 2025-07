Designwettbewerb für neue Euro-Banknotenserie eröffnet

"Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel"



Der EZB-Rat hat bereits im Vorfeld Feedbacks von Fachleuten, aber auch von der europäischen Öffentlichkeit eingeholt und zwei Themen für die neuen Banknoten ausgewählt: "Europäische Kultur" und "Flüsse und Vögel". Das erste Thema soll gemeinsame Kulturstätten und bedeutende Europäer:innen würdigen, das zweite die Widerstandskraft und Vielfalt der natürlichen Ökosysteme unseres Kontinents. Bereits im Jänner hat der EZB-Rat zu beiden Themen entsprechende Motive ausgewählt. Details dazu stehen auf der Website der EZB zur Verfügung.



Teilnahmevoraussetzungen für den Designwettbewerb



Der Designwettbewerb soll es ermöglichen, die besten Designs für die neuen Euro-Banknoten zu finden. Der Wettbewerb ist offen für alle Designschaffenden mit Wohnsitz in der Europäischen Union und umfasst eine Bewerbungsphase, gefolgt von der Phase, in der die Entwürfe eingereicht werden. In der Bewerbungsphase müssen die Designschaffenden nachweisen, dass sie die in den

Wettbewerbsunterlagen aufgeführten Anforderungen erfüllen. Letztlich wird eine Jury für den Designwettbewerb, die aus unabhängigen Fachleuten besteht, die Vorschläge sichten und je Thema bis zu fünf auswählen.



Nach Ende des Wettbewerbs wird die Öffentlichkeit Gelegenheit haben, Feedback zu den ausgewählten Designs zu geben. Wie die neuen Banknoten aussehen werden, entscheidet der EZB-Rat voraussichtlich Ende 2026.



Nähere Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf der EZB- Website und im Amtsblatt der Europäischen Union . An der Teilnahme interessierte Designer:innen werden gebeten, ihre

Bewerbungsunterlagen bis zum 18. August um 12:00 Uhr MEZ einzureichen.



Bargeld bleibt sicher



Euro-Bargeld zählt zu den sichersten Zahlungsmitteln der Welt. Die EZB und die nationalen Zentralbanken im Euroraum sorgen dafür, dass Euro-Banknoten stets ein modernes, sicheres und effizientes Zahlungsmittel bleiben. Daher entwickeln die Zentralbanken regelmäßig neue Banknotenserien. Dabei geht es nicht nur um Sicherheit, denn Euro-Banknoten sollen über die gesamte Nutzungsdauer nachhaltig sein und die Umwelt möglichst wenig belasten. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Menschen jeder Altersgruppe und mit unterschiedlichem Background sich auch in Zukunft bestmöglich mit den Euro-Banknoten identifizieren können. Auch und gerade vulnerable Gruppen, wie Menschen mit Sehbeeinträchtigung, sollen das Euro-Bargeld weiterhin uneingeschränkt und sicher nutzen können.



