Merz schließt neue Kandidaten für Richterwahl nicht aus

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) schließt mit Blick auf die gescheiterte Verfassungsrichterwahl eine komplette Neuaufstellung der Kandidaten nicht aus. "Wir wissen nicht, wer die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Wiederholungswahl sein werden", sagte Merz am Freitag auf Nachfrage bei seiner Sommer-Pressekonferenz in Berlin. "Ich schließe jedenfalls aus heutiger Sicht keine Option aus."

Gemeint sind die drei Kandidaten, deren Wahl an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eigentlich am vergangenen Freitag im Bundestag stattfinden sollte, aber kurzfristig von der Tagesordnung genommen worden war. Grund war der Widerstand innerhalb der Unionsfraktion gegen die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf. Entgegen vorherigen Zusagen konnte die Union eine Zustimmung zur Brosius-Gersdorf am Tag der Wahl nicht mehr garantieren. Der Unionskandidat Günter Spinner und die zweite von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Ann-Kathrin Kaufhold galten dagegen als mehrheitsfähig.