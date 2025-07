Aktien Europa Leichte Gewinne - Burberry und Kering gefragt Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Sie knüpften damit an die Gewinne vom Vortag an. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,41 Prozent auf 5.399,10 Punkte. Auch außerhalb des Euroraums gab es Gewinne. Der Schweizer Leitindex …