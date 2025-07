Analystenkommentare treiben Vestas - Technischer Ausbruchversuch

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dank positiver Analystenkommentare haben die Aktien von Vestas einen weiteren Anlauf zur Überwindung einer wichtigen charttechnischen Hürde genommen. Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen zogen bis zum Freitagmittag um 12,5 Prozent auf 117,85 dänische Kronen an. Sie waren der mit Abstand beste Wert im OMX Copenhagen 25. Der dänische Leitindex stieg zuletzt um gut ein Prozent.

Am Tageshoch bei 118,15 Kronen hatten nur 10 Öre bis zum Erreichen des am 13. Mai erreichten Zwischenhochs bei 118,25 Kronen gefehlt. Das Niveau um 118 Kronen hat sich in den vergangenen Monaten als charttechnisch bedeutendes Territorium herausgebildet. Hier liegt nicht nur das Zwischenhoch von Mitte März, sondern hier wurde am 6. November 2024 im Chart auch eine Kurslücke nach unten aufgerissen. Diese Kurslücke konnte bis heute nicht ganz geschlossen werden. Am 13. Mai hatten dafür lediglich 25 Öre gefehlt.