Zahl der Bankfilialen schrumpft schneller

RoamingFree schrieb 12.07.25, 08:57

Moin,

eigentlich wollte ich diese Debatte ruhen lassen. Bringt doch erst etwas, wenn es dann so weit ist. Allerdings so simpel, wie du es darstellst

wird es auch mit 25% + 1 nicht. Bis es so weit wäre, könnte die COBA noch diverse Dinge ändern bzw. schaffen, die dann später nur mit

75% der Stimmen bzw. einfacher Mehrheit korrigiert werden können.

Bzgl. deiner Aussage "Besetzung des AR, bei 25+1 bestimmt die UC".

Nein, so einfach ist es nicht! Zwar versucht man sich da immer zu einigen. Aber die Abwahl eines AR-Mitglied geht nur (sollte da sich nichts geändert haben) mit der qualifizierten Mehrheit von 75%. Und die Mitgliederzahl des AR wird in der Satzung festgelegt (angelehnt an gesetzliche Regelungen)

und die Satzung wiederum wird nur mit 75% geändert.

Aber genug davon, schönes WE und erfolgreiche Geschäfte! Alles wird gut!