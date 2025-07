Netflix verliert trotz starker Zahlen und erhöhter Prognose

(neu: Vorbörslicher US-Kurs und weitere Experten-Einschätzungen)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Netflix-Aktien haben am Freitag im vorbörslichen Handel trotz anhaltend gut laufender Geschäfte und einer erhöhten Umsatzprognose nachgegeben. Die Papiere des Streaminganbieters sind zuletzt allerdings auch hervorragend gelaufen. Die von Experten als positiv eingestuften Zahlen reichten vorerst nicht aus, um den Kurs weiter nach oben zu treiben. Im vorbörslichen US-Handel gab die Aktie am Mittag knapp 1,7 Prozent auf 1.253 US-Dollar nach.

Die am Vorabend veröffentlichten Zahlen fielen zwar in so gut wie allen wichtigen Punkten etwas besser aus, als Analysten erwartet hatten. Und: Viele Analysten erhöhten infolge der Quartalsergebnisse auch ihre Kursziele. Den Netflix-Aktien gab dies aber erst mal keinen weiteren Auftrieb. Händler führten das unter anderem darauf zurück, dass einige Investoren darauf gesetzt hatten, dass Netflix die Erwartungen noch deutlicher übertrifft. Gerade beim Gewinn je Aktie hatte das Ergebnis nur leicht über der durchschnittlichen Analystenschätzung gelegen.