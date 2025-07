3M erhöht Jahresprognose - US-Zollpolitik bremst nicht ganz so stark

vonHS schrieb 14.05.25, 23:15

Es scheinen doch ein paar mehr Millionen zu sein, denn in diesem Jahr werden 285 Millionen US-Dollar zu zahlen sein, wenn der Vergleich durch geht. Allerdings kommen zusätzliche Beträge in den nächsten 25 Jahren zur Zahlung, so dass der Gesamtbetrag für New Jersey 450 Millionen Dollar erreichen könnte:



https://www.marketbeat.com/articles/new-jersey-says-chemical-maker-3m-agrees-to-forever-chemical-settlement-worth-up-to-450m-2025-05-13/