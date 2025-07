NextGen Digital Platforms Inc. ernennt Matthew Priebe zu neuem CEO

Herr Priebe kann in den Bereichen alternative Investments, Freiverkehrsmarkt und Kapitalmärkte eine Erfahrung von zehn Jahren vorweisen, nachdem er sowohl in Gründungs- als auch in Führungspositionen tätig war. Herr Priebe gründete ein Beratungsunternehmen für private Fonds und leitet einen Freiverkehrsmarkt, der Family Offices, vermögende Privatpersonen und institutionelle Kunden betreut. Darüber hinaus ist Herr Priebe Partner bei einem in Toronto ansässigen Immobilienentwicklungsunternehmen. Seine Erfahrung im Bereich Kapitalbeschaffung umfasst private Kredite, Immobilien, öffentliche Märkte und digitale Asset-Ventures. Diese Erfahrung wurde durch frühere Tätigkeiten als Währungsabsicherungsstratege und Vermögensdirektor bei einer der führenden digitalen Asset-Börsen Kanadas unterstützt.

„NextGen verbindet die Zuverlässigkeit des traditionellen Finanzwesens mit dem unbegrenzten Potenzial digitaler Assets. Das Team hat eine innovative Lösung entwickelt, die es Investoren ermöglicht, durch sein kürzlich bekannt gegebenes Schuldverschreibungsprogramm Renditen aus anderenfalls ungenutzten digitalen Assets zu erzielen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Initiative den Aktionärswert erhöhen wird, ebenso wie weitere Web3- und barmittelgenerierende Projekte, die wir in Kürze bekannt geben werden. Ich fühle mich geehrt, Teil dieses außergewöhnlichen Teams zu werden. Gemeinsam sind wir bestrebt, NextGen umsichtig und unermüdlich weiterzuentwickeln“, sagte der neu ernannte CEO von NextGen, Matthew Priebe.