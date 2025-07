Neues Mehrjahreshoch: 3M-Aktie dreht nach starken Zahlen (kurzzeitig) auf

Nach einer langen Wachstumskrise scheint die US-Industrieikone 3M zurück in der Erfolgsspur zu sein. Alles deutet darauf hin, dass die Abspaltung des Gesundheitsgeschäftes unter dem Namen Solventum und die Fokussierung auf Industrieprodukte ein Erfolg gewesen ist, denn erneut hat das Unternehmen ein zufriedenstellendes Konzernergebnis mit operativen Verbesserungen präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legte der bereinigte Konzernumsatz um 2,3 Prozent auf 6,2 Milliarden US-Dollar zu, womit die Erwartungen um 130 Millionen US-Dollar übertroffen wurden. Das größte Wachstum verzeichnete 3M im Bereich Sicherheit und Industrie, wo sich das Unternehmen um 3,5 Prozent steigerte. Das bedeutete den größten Zuwachs seit mehr als drei Jahren.

Nettogewinn fällt aufgrund von Einmaleffekten

Auch beim Gewinn lieferte der Konzern ein Ergebnis über den Schätzungen. Anstatt der erwarteten 2,01 US-Dollar konnte 3M einen bereinigten Gewinn von 2,16 US-Dollar pro Aktie präsentieren, allerdings hatte dieser im Jahr zuvor bei 1,93 US-Dollar gelegen.

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen auf die Anteilseigener entfallenden Nettogewinn in Höhe von 723 Millionen US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahreswert von 1,2 Milliarden US-Dollar eine deutliche Verschlechterung darstellt. Für diese waren Einmaleffekte im Wert von 217 Millionen US-Dollar verantwortlich, nachdem 3M von solchen im Vorjahresquartal noch mit 138 Millionen US-Dollar profitiert hatte.

Gewinnprognose trotz Zollgefahr angehoben

Angesichts einer robusten Nachfrage hat sich das Management um CEO William Brown zur Anhebung der Jahresprognose entschlossen. Nach bislang 7,60 bis 7,90 US-Dollar wird nun ein bereinigter Gewinn in Höhe von 7,75 bis 8,00 US-Dollar pro Aktie erwartet.

In Abhängigkeit von Entwicklungen im Zollstreit erwartet der Konzern ein Ergebnis entweder am unteren beziehungsweise oberen Ende der Prognosespanne. Die Midpoint-Guidance liegt mit 7,88 US-Dollar je Anteilsschein deutlich über den Analystenschätzungen von 7,69 US-Dollar.

Aktie erreicht neues Mehrjahreshoch – Kaufsignal ...

Angesichts der angehobenen Gewinnprognose sind die vorbörslich gewährten Kursgewinne von mehr als 2 Prozent nicht überraschend. Damit kletterten die Anteile auf den höchsten Stand seit rund 3,5 Jahren. Solche Mehrjahreshochs gelten in der technischen Analyse zwar als Kaufsignale, ein solches scheint sich am Freitag aber nicht durchzusetzen: Die Aktie drehte nach Handelseröffnung ins Minus.

Mit einem Plus von rund einem Viertel hat 3M den Gesamtmarkt in diesem Jahr bislang deutlich outperformen können. Damit hält der Turnaround der Aktie nach einer langen Bodenbildungsphase an.

Fazit: ... doch die Bewertung ist inzwischen nicht mehr attraktiv

Trotzdem sollten Anlegerinnen und Anleger vorsichtig sein, der Rallye hinterherzujagen. Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung ist der Konzern für 2025 bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,7 bewertet. Das liegt um rund ein Drittel über dem historischen Bewertungsmittel der Aktie und übersteigt inzwischen auch den Mittelwert der Branche, der bei 20,4 liegt.

Aus einer fundamentalen Perspektive ist das Unternehmen daher zunehmend weniger attraktiv, während der Chart positive Signale sendet. Technisch agierende Investoren können hier also noch zugreifen, wer dagegen Bewertungsaspekte höher schätzt, sollte entweder auf eine Korrektur warten oder sich nach günstiger bewerteten Titeln umsehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 134,1EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.

