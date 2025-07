Börsen Update Europa - 18.07. - FTSE Athex 20 stark +1,88 %

Der TecDAX steht bei 3.962,63 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: Nordex +2,76 %, SUESS MicroTec +2,42 %, TeamViewer +1,81 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -1,68 %, Formycon -1,34 %, Deutsche Telekom -0,67 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.372,90 PKT und fällt um -0,20 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +1,66 %, Airbus +0,76 %, BNP Paribas (A) +0,68 %

Flop-Werte: Stellantis -1,96 %, L'Oreal -1,32 %, Sanofi -1,27 %

Der ATX bewegt sich bei 4.480,92 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,52 %, Mayr-Melnhof Karton +1,06 %, Wienerberger +0,55 %

Flop-Werte: DO & CO -2,55 %, Raiffeisen Bank International -1,96 %, Verbund Akt.(A) -1,77 %

Der SMI bewegt sich bei 11.983,71 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Sonova Holding +3,24 %, Alcon +0,89 %, Swiss Life Holding +0,71 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,72 %, Amrize -0,68 %, Kuehne + Nagel International -0,38 %

Der CAC 40 steht bei 7.833,85 PKT und verliert bisher -0,16 %.

Top-Werte: LEGRAND +2,79 %, Kering +1,59 %, STMicroelectronics +1,11 %

Flop-Werte: Stellantis -1,96 %, L'Oreal -1,32 %, Sanofi -1,27 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.550,96 PKT und fällt um -0,48 %.

Top-Werte: Getinge (B) +7,48 %, Telia Company +4,82 %, SKF (B) +2,88 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -2,90 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -2,27 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,79 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.880,00 PKT und steigt um +1,88 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +4,55 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,36 %, Coca-Cola HBC +1,31 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,03 %, Public Power -0,34 %, Viohalco -0,31 %