Wie das Neue in die Welt kommt

Villach/Graz (ots) - Die EBSCON 5.0 am 8. Oktober 2025 im Messe Congress Graz,

Leitmesse der europäischen Halbleiter- und Elektronik-Industrie, steht diesmal

im Zeichen der "Creative Destruction"



"Wir wollen in diesem Jahr anhand des altbewährten Konzepts der ' kreativen

Zerstörung ' nach Joseph Schumpeter nach künftigen Entwicklungen und

Technologien Ausschau halten und deren Auswirkungen auf die Gegenwart

untersuchen", erläutert Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer die inhaltliche

Ausrichtung. In der fünften Auflage der EBSCON werden bahnbrechende Innovationen

etwa für den Bereich " Shared Charging " in der Batterietechnologie präsentiert.

Ebenfalls vorgestellt werden das neue " European Network of Chips Competence

Centres (ENCCC) " der 27 europäischen Chips-Kompetenzzentren mit dem Plattform-

und Vernetzungs-Projekt aCCCess sowie die aktive Rolle des österreichischen

Zentrums AT-C³ Austrian Chips Competence Center .



Bei der EBSCON 2025 am 8. Oktober im Messe Congress Graz (Start 10 Uhr,

Anmeldung ab 9 Uhr) werden wieder Keynotes , eine Panel Discussion sowie

Networking und Matchmaking-Formate geboten. Website: https://www.ebscon.eu/



