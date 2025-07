Achtung, unterbewertet! 5 Aktien, die aktuell unter dem Radar laufen

Zwar ist die Aktie keine "schreiende Kaufempfehlung", aber für Anleger, die von überbewerteten Mega-Banken wechseln möchten, bietet sie eine interessante Alternative. Besonders hervorzuheben sind die starke Ertragskraft und die stabile Geschäftsbasis, die US Bancorp zu einem langfristigen Gewinner machen könnten.

US Bancorp ist eine der wenigen regionalen Banken, die Morningstar mit einem "breiten wirtschaftlichen Graben" bewertet. Sekera stuft die Aktie derzeit mit einem 11-prozentigen Abschlag zum fairen Wert und einer Dividendenrendite von 4,2 Prozent als attraktiv ein.

1. US Bancorp (USB)

2. Baxter International (BAX)



Baxter ist ein Unternehmen aus dem Gesundheitssektor, das aktuell mit 48 Prozent unter dem fairen Wert von Morningstar gehandelt wird. Mit einer Dividendenrendite von 2,4 Prozent bietet die Aktie eine interessante Chance für langfristig orientierte Anleger.

Sekera sieht großes Potenzial in der Erneuerung der langfristigen Verträge des Unternehmens und einer Stabilisierung der Margen. Zudem wird erwartet, dass Baxter in den kommenden Jahren wieder ein solides Wachstum von rund 11 Prozent erzielen wird, was die Aktie besonders attraktiv macht.

3. Eversource Energy (ES)

Eversource Energy, ein Unternehmen aus dem Versorgungssektor, ist laut Sekera eine der wenigen unterbewerteten Aktien in dieser Branche. Mit einer Dividendenrendite von 4,6 Prozent und einem 10 prozentigen Abschlag zum fairen Wert bietet die Aktie eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

Das Unternehmen hat ein solides Kapitalausgabenprogramm und ein relativ stabiles Wachstum von etwa 6 Prozent in den kommenden Jahren. Obwohl Eversource nicht das aufregendste Unternehmen im Bereich der Versorger ist, könnte es von der wachsenden Nachfrage nach Elektrizität, auch durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, profitieren.

4. Campbell Soup (CPB)

Campbell’s, bekannt für seine Suppen, wird von Morningstar mit fünf Sternen bewertet und handelt aktuell mit einem 50-prozentigen Abschlag zu seinem fairen Wert. Mit einer Dividendenrendite von 5 Prozent und einer breiten wirtschaftlichen Burggraben bietet die Aktie eine interessante Möglichkeit für Dividendenjäger. Sekera sieht das Unternehmen gut positioniert für einen möglichen Trend hin zu Value-Aktien, wenn sich der Markt von Wachstums- zu Substanzwerten bewegt.

5. LyondellBasell Industries (LYB)

Der BASF-Konkurrent LyondellBasell Industries bietet eine beeindruckende Dividendenrendite von 8,5 Prozent und handelt mit einem 35-prozentigen Abschlag zu seinem fairen Wert. Das Unternehmen aus dem Bereich der Chemie-Industrie hat ein solides Geschäftsmodell mit Kostenvorteilen und einer stabilen Bilanz. Sekera weist darauf hin, dass die Dividende voraussichtlich sicher bleibt, es sei denn, die USA würden in eine schwere Rezession geraten. Für Anleger mit einer höheren Risikobereitschaft könnte dies eine interessante Gelegenheit sein, besonders in Anbetracht der Tatsache, dass die Aktie in diesem Jahr bereits um 14 Prozent gefallen ist.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion