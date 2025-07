Neudefinition von Premium-Mobilität auf der Indonesia Auto Show

JAKARTA, Indonesien, 18. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Im April dieses Jahres stellte die Chery Group offiziell ihre neue Marke LEPAS vor und begann damit ihre globale Reise, um raffinierte Lifestyle-Erlebnisse anzubieten. Als ein wichtiger Schritt in seiner Globalisierungsstrategie wird LEPAS sein Debüt in Übersee auf der Indonesia International Auto Show geben, die am 23. Juli eröffnet wird.

Mit der Wahl von Indonesien, dem wichtigsten Markt Südostasiens, für sein Debüt in Übersee beweist LEPAS seine zukunftsorientierte Strategie und sein unerschütterliches Vertrauen in die aufstrebenden Märkte weltweit. Auf der diesjährigen Indonesia International Auto Show wird LEPAS seine Markenphilosophie "Colorful Life, Masterful Drive" auf der lebhaftesten Ausstellungsfläche der Veranstaltung zum Leben erwecken. Die Marke wird ihre Ausstellungsfläche in einen Premium-Lifestyle-Laufsteg verwandeln, auf dem kräftige Farben, raffiniertes Design und interaktive Elemente zusammenkommen, um ein wahrhaftiges Erlebnis zu bieten, das sich von herkömmlichen Automobilausstellungen abhebt. Der Chefdesigner von LEPAS wird ebenfalls vor Ort sein, um in ausführlichen Gesprächen mit Besuchern und Medienvertretern die unendlichen Möglichkeiten der eleganten Mobilität der Zukunft zu erkunden.