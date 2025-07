Chevron darf Hess kaufen: Mega-Fusion steht nichts mehr im Weg

Fast zwei Jahre hat es gedauert: Ein Rechtsstreit zwischen den US-Ölmultis Chevron und Exxon über ein lukratives Ölfeld in Guyana konnte am Freitag beigelegt werden. Für Chevron bedeutet das grünes Licht für die Übernahme des kleineren Konkurrenten Hess - ein Deal, der 53 Milliarden US-Dollar schwer ist.

"Diese Fusion vereint zwei großartige amerikanische Unternehmen und bringt das Beste der Branche zusammen“, so Chevron-CEO Mike Wirth in einer Stellungnahme. Die Papiere von Chevron und Hess notierten zum US-Handelsstart im Plus, während die Exxon-Aktie mehr als 1 Prozent nachgab.