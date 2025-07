Düstere Prognose: Hier dürften schon bald die Kurse purzeln!

Aus dem Bereich verzichtbarer Konsumgüter nennt die US-Großbank mit Rivian und Tesla gleich zwei Werte aus der Automobilbranche. Rivian gilt bei den Expertinnen und Experten als Verkauf, da das Ende von Vergünstigungen für den Kauf von E-Fahrzeugen und Zölle EBITDA-Verbesserungen und geringere Mittelabflüsse überwiegen würde.

Für Tesla sehen sie ein ähnliches Problem: Die jetzt schon geringen Fahrzeugmargen würden durch das Ende von Subventionen noch geringer. Gleichzeitig erwarten sie von der Robotaxi-Initiative eine Enttäuschung und verweisen auf technologische Mängel. Wer dem Urteil folgen möchte, kann das mithilfe des Discount-Put VD9WA4 tun, der an dieser Stelle vorgestellt wurde.

Auch der Dividendenkönig Stanley Black & Decker steht innerhalb der Konsumgüterbranche auf der Short-Liste. Das Research-Team verfolgt bei der Bewertung des Unternehmens einen konservativeren Ansatz als andere Investmenthäuser und hält die Aktie für überbewertet. Für das laufende Geschäftsjahr ist das Unternehmen mit rund dem 16-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet, das liegt um rund 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, während Stanley Black & Decker eine mit 4,6 Prozent weit über dem Mittel liegende Dividendenrendite bietet.

Im Bereich Energie schätzt JP Morgan vor allem die Aussichten von Canadian Solar als mau ein. Die Branche kämpfe mit Überkapazitäten und fallenden Modulpreisen. Außerdem stehe das Unternehmen möglicherweise vor Zwangsverkäufen im Zusammenhang mit Einschränkungen durch das neue Steuergesetzt "Big Beautiful Bill". Die Aktie befindet sich in einem mehrjährigen Abwärtstrend und hat allein in den vergangenen 12 Monaten knapp 27 Prozent an Wert eingebüßt.

In der Finanzbranche sieht das Expertenteam in der Aktie von Stablecoin-Anbieter Circle Internet eine klare Short-Chance. JP Morgan erwartet ein künftig langsameres Wachstum der von Circle herausgegeben Stablecoin-Währung USDC. Außerdem habe jede Abweichung von der mit hohen Erwartungen verbundenen Stablecoin-Gesetzgebung das Potenzial, Investoren zu verschrecken und für eine Korrektur der gegenwärtigen Bewertung zu sorgen.

Unter Pharma- und Biotechnologiewerten sieht die US-Großbank eine Short-Idee in der Aktie von Moderna. Die Kombination aus Cash-Burn, regulatorischem Gegenwind und juristischen Auseinandersetzungen mache es hart, kurzfristig an eine konstruktive Kursentwicklung zu glauben. In den vergangenen vier Wochen haben die zahlreichen Schwierigkeiten des Unternehmens jedenfalls nicht für einen weiter sinkenden Aktienkurs gesorgt, im Gegenteil: Die Anteile verteuerten sich um rund ein Viertel. Wer bereits im April mit dem Discount-Call MK0VP9 zugeschlagen hat, darf sich aktuell über ein Plus von 45,3 Prozent freuen.

Aus der Technologiebranche empfehlen die Analystinnen und Analysten mit Intel und Super Micro Computer gleich zwei prominente Anlegerlieblinge zum Verkauf. Turnaround-Kandidat Intel wird nicht zugetraut, die Technologielücke gegenüber den Kontrahenten AMD und Nvidia zeitnah zu schließen und gleichzeitig für eine Stabilisierung der Marktanteile im CPU-Geschäft zu sorgen.

Dem KI-Serverhersteller Super Micro Computer bescheinigt JP Morgan zwar eine hohe Nachfrage, die US-Großbank zweifelt jedoch (aufgrund des Wettbewerbes mit Dell und HP) an der Fähigkeit des Unternehmens, seine Margen zu verbessern, was zu niedrigeren Erträgen führe könne.

Weitere Short-Empfehlungen für die zweite Jahreshälfte sind der Fleischersatzhersteller Beyond Meat, der Haushaltsgerätehersteller Whirlpool, der Zahlungsdienstleister Western Union, TikTok-Konkurrent Snap sowie der Anbieter von Dating-Plattformen Bumble. Ihnen bescheinigt JP Morgan aufgrund verschiedener Herausforderungen ebenfalls schlechte Chance, in der zweiten Jahreshälfte bei Anlegerinnen und Anlegern punkten zu können.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

