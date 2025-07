Starke polnische Einzelhändler planen Europas führender Einkaufs- und Marketinggemeinschaft EMD beizutreten (FOTO)

Pfäffikon/Schweiz (ots) -



- Grupa Eurocash, Grupa Chorten und Netto streben neue und optimale

Beschaffungsmöglichkeiten an

- Wichtige Rolle in Polen stärkt die internationale Marktposition der EMD



Starke polnische Einzelhandelsunternehmen wie Grupa Eurocash (Delikatesy

Centrum, Lewiatan, Duzy Ben, Eurocash Sieci Partnerskie (abc, groszek, Euro

sklep), Partnerski System Detaliczny (gama)), Grupa Chorten und Netto planen die

Gründung einer lokalen Einkaufsallianz. Das Ziel dieser Maßnahme ist klar

gesteckt: Mit der Fusion in Polen ist auch der Beitritt in die führende

Einkaufsallianz in Europa, die European Marketing Distribution (EMD) AG,

vorgesehen. Der endgültige Beitritt steht noch unter dem Vorbehalt der

vorherigen Genehmigung der Fusion.







europäischen Beschaffungsmöglichkeiten ausbauen und erhebliche Einsparungen in

ihrer Lieferkette erzielen. Diese Vorteile sollen in die Stärkung des Angebots

für die polnischen Kunden reinvestiert werden.



Das neue EMD-Mitglied, das von Grupa Eurocash, Grupa Chorten und Netto gegründet

wird, wird zur bedeutendsten Einkaufsgemeinschaft in Polen. Mit der gemeinsamen

Marktpräsenz von rund 20.000 Filialen im ganzen Land und einem Gesamtumsatz von

über 12 Milliarden Euro ist es die Nummer 2 im polnischen Einzelhandel.



Vorbehaltlich der Genehmigung der Fusion durch die polnische Wettbewerbsbehörde

und der Gründung des polnischen Joint Ventures werden die neuen Mitglieder ab

2026 an der gemeinsamen Beschaffung von Private-Label-Produkten durch die EMD

und dem Angebot von Zusatzdienstleistungen für die internationalen

A-Markenhersteller durch EMD beteiligt sein.



Pawel Surowka , Chief Executive Officer von Eurocash: "Wir freuen uns sehr,

Mitglied der starken und partnerschaftlich geprägten EMD-Gemeinschaft zu werden.

EMD bietet uns viele interessante Produktpaletten und Marketinginstrumente, mit

denen wir unser kundenorientiertes Wachstum auf dem polnischen Markt weiter

beschleunigen können."



Für alle Hersteller in der Industrie, die im Bereich Fast Moving Consumer Goods

(FMCG) tätig sind, eröffnet die neue EMD-Partnerschaft neue Möglichkeiten.



Während sich EMD und ihre Mitgliedsunternehmen auf die Beschaffung und

Vermarktung erfolgreicher Handelsmarkenprodukte konzentrieren, realisieren die

in der EMD Retail Group zusammengeschlossenen EMD-Mitglieder in Zusammenarbeit

mit den führenden multinationalen A-Markenherstellern auch grenzüberschreitende

Dank ihrer neuen EMD-Mitgliedschaft wollen die neuen polnischen Mitglieder ihre





