INTER verzeichnet solides Geschäftsjahr 2024 / Höhere Beitragseinnahmen und starkes Eigenkapital - Fokus auf Geschäftsprozesse und Wachstum - Marktüberdurchschnittliches Kapitalanlageergebnis

Der INTER Konzern erzielte im Jahr 2024 ein insgesamt stabiles Ergebnis, welchesdurch ein starkes Kapitalanlageergebnis sowie gestiegene Aufwendungen fürVersicherungsfälle - vor allem in der Krankenversicherung - geprägt war. ImGeschäftsjahr wurde die Freie Arzt- und Medizinkasse VVaG (FAMK) erfolgreich aufdie INTER Krankenversicherung AG verschmolzen und in die INTERVersicherungsgruppe integriert. Durch den Zusammenschluss erhöhten sichzahlreiche Unternehmenskennzahlen. Beispielsweise stiegen die Beiträgefusionsbedingt um rund 6 Prozent und die Bilanzsumme sowie dasKapitalanlageergebnis um jeweils rund 4 Prozent. Auf den Jahresüberschuss unddie Entwicklung des Eigenkapitals wirkte sich der Zusammenschluss hingegen kaumaus. Es wurden die geplanten Ergebnisse erzielt.Im Jahr 2024 beschäftigte der Konzern durchschnittlich 1.632 angestellteMitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst (VJ: 1.662). ZumStichtag waren am Hauptsitz in Mannheim 924 Personen tätig (VJ: 936). Amehemaligen Hauptsitz der FAMK in Frankfurt waren 49 Personen beschäftigt (VJ:48).INTER Konzern (Vergleich zum Vorjahr, Werte aus 2023 ohne FAMK)Gebuchte Bruttobeiträge: 1.069,2 Mio. Euro (+ 9,6 Prozent)Kapitalanlageergebnis (Netto): 336,7 Mio. Euro (+ 22,5 Prozent)Jahresüberschuss: 17,9 Mio. Euro (+ 6,4 Prozent)Bilanzsumme: 12.374,6 Mio. Euro (+ 7,0 Prozent)Konzerneigenkapital: 615,7 Mio. Euro (+ 3,1 Prozent)INTER Versicherungsverein aGDie Konzernobergesellschaft entwickelte sich wie erwartet. Der rückläufigeJahresüberschuss ist die Fortsetzung der 2022 veränderten Dividendenpolitik derINTER Kranken. Diese thesaurierte ihre Überschüsse zugunsten derVersicherungsnehmer und schüttete keine Dividende an den INTERVersicherungsverein aus. Das Eigenkapital des INTER Versicherungsvereins konnteerneut leicht gesteigert werden.INTER Versicherungsverein aGKapitalanlagebestand: 356,9 Mio. Euro (+ 2,2 Prozent)Kapitalanlageergebnis: 4,3 Mio. Euro (+ 2,5 Prozent)Jahresüberschuss: 2,1 Mio. Euro (- 31,1 Prozent)Eigenkapital: 351,0 Mio. Euro (+ 0,6 Prozent)INTER Krankenversicherung AG