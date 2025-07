Dieser Krypto-Milliardär ist schon elftreichster Mensch der Welt

Wer genau sich hinter diesem Namen verbirgt, ist nach wie vor unklar, auch wenn es intensive Bemühungen gab, es herauszufinden. Fest steht nur, dass Nakamoto voraussichtlich ein Pseudonym ist, das für die Person oder Personen steht, die an der Entwicklung der ersten Bitcoin-Software beteiligt waren und das Konzept der Kryptowährung in dem 2008 veröffentlichten Papier "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" der breiten Öffentlichkeit vorstellten.

Nakamoto löste als Erster das Problem der fälschlichen Vervielfältigung digitaler Kryptowährungen, indem er das Blockchain-System zur Überprüfung schuf. Mit dem jüngsten Höhenflug von Bitcoin ist auch das Vermögen seines geheimnisvollen Schöpfers rasant gestiegen und könnte sich bei einem Kurs von 120.000 US-Dollar je Coin auf rund 134.400.000.000 US-Dollar belaufen.

Damit rangiert der Bitcoin-Erfinder auf Platz 11 der reichsten Menschen der Welt – noch vor Dell-Gründer Michael Dell (132 Milliarden US-Dollar) und gleich hinter der Investorenlegende Warren Buffett, dessen Vermögen laut dem Bloomberg Billionaires Index aktuell 142 Milliarden US-Dollar beträgt. Was die beiden ungleichen Superreichen unterscheidet: Das Vermögen von Sakamoto wächst ungleich schneller (und deutlich volatiler).

Für Nakamoto könnte die aktuelle Rallye erst der Anfang sein. Sollte Bitcoin – wie in früheren Zyklen – erneut in eine Phase extremer Gier oder gar Blasenbildung eintreten, wären laut Marktbeobachtern Kurse zwischen 270.000 und 400.000 US-Dollar denkbar. In diesem Szenario würde sich Satoshis Vermögen auf etwa 300 bis 450 Milliarden US-Dollar summieren. Damit hätte er sogar das Potenzial, Tesla-Chef Elon Musk (364 Milliarden US-Dollar) als reichsten Menschen der Welt abzulösen.

Einige Experten geben Bitcoin aber auch deutlich höhere Kursziele bis zu 3 Millionen US-Dollar (Tom Lee) oder sogar 1 Milliarden US-Dollar (Fidelity). In dem Fall würde Nakamoto in den Bereich der Fantastilliarden von Onkel Dagobert vorstoßen. Was Nakamoto von anderen Superreichen unterscheidet: Er hat seit dem Start von Bitcoin im Jahr 2009 keinen einzigen Coin jemals verkauft. Seine rund 1,12 Millionen Bitcoin sind seit über 16 Jahren unangetastet – ein Umstand, der Verschwörungstheorien ebenso befeuert wie Bewunderung.

Der Ursprung des Vermögens liegt in der Frühphase von Bitcoin. Zwischen dem 3. Januar 2009 und dem 25. Januar 2010 soll Nakamoto laut Analyse des Sicherheitsforschers Sergio Lerner über eine Million Bitcoin geschürft haben. Das sogenannte "Patoshi Pattern" gilt dabei als technischer Beweis für die Aktivität eines einzelnen, vermutlich automatisierten Miners.

Bis heute ist nicht geklärt, ob Satoshi Nakamoto eine Einzelperson oder ein Entwicklerkollektiv war oder ob er noch lebt. Aber mit jedem Bitcoin-Anstieg wird das reichste Mysterium der Finanzgeschichte ein Stück größer.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion