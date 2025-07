Größter und wichtigster Erfolg der Unternehmensgeschichte (FOTO)

Hannover/Peking/Singapur (ots) - - NMPA gewährt Syntellix Produktzulassung für

weltweit wichtigsten Zukunftsmarkt mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen



- Bereits zuvor war Syntellix von der NMPA vor dem Hintergrund der besonderen

Vorteilhaftigkeit seiner Produkte der beschleunigte "innovative pathway" gewährt

worden





- Damit wurden bisher in Summe Produktzulassungen in Ländern mit mehr als 5,5Milliarden Einwohnern erreicht; bereits zuvor waren Produktzulassungen in 73Ländern und Regionen auf 5 Kontinenten erreicht worden- Produktzulassung in China war wichtigstes strategisches und operatives Zielder Gesellschaft- Erschließung der priorisierten Kernmärkte China, Indien und ASEAN erfolgt überdie Syntellix Asia Pte Ltd in Singapur als Fertigungsstätte und Sales Hub- Syntellix-Chef Claassen: "Nach 17 Jahren Arbeit und 7 Jahren Fokus auf Chinahaben wir geschafft, was fast alle für unmöglich hielten und manche verhindernwollten. Als Startup aus Hannover haben wir weltweit eine Pioniergeschichtegeschrieben, deren globaler medizinischer Erfolg jetzt nicht mehr aufhaltbarist. Wer in China gewinnt, ist strategisch und operativ bestens positioniert."Die Syntellix AG hat von der chinesischen NMPA (National Medical ProductsAdministration) in Peking, die für die Regulierung, Registrierung undÜberwachung von Medizinprodukten für den chinesischen Markt von staatlicherSeite verantwortlich ist, die Produktzulassung für die Volksrepublik Chinaerhalten. Diese Produktzulassung für den weltweit wichtigsten Zukunftsmarkt mitmehr als 1,4 Milliarden Menschen ist der bisher mit Abstand größte undwichtigste Erfolg der Unternehmensgeschichte der Syntellix AG, die dieErschließung des riesigen chinesischen Marktes nach Amtsübernahme von ProfessorDr. Utz Claassen als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft zur oberstenstrategischen Priorität erklärt hatte. Nachdem Syntellix von der NMPA vor demHintergrund der besonderen Vorteilhaftigkeit seiner Produkte bereits zuvor derbeschleunigte "innovative pathway" gewährt worden war, ist nunmehr das initialeZulassungsverfahren insgesamt positiv und äußerst erfolgreich beendet. Es wardas aufwendigste, intensivste und differenzierteste Zulassungsverfahren, dasSyntellix im Hinblick auf Produktsicherheit und Qualitätsmanagement-System jedurchlaufen hat.Damit verfügt Syntellix nunmehr insgesamt über Produktzulassungen in Ländern mitmehr als 5,5 Milliarden Einwohnern, mithin mehr als zwei Drittel derWeltbevölkerung. Bereits zuvor hatte Syntellix Produktzulassungen in 73 Ländern