TELUS ist stolz auf seine Teilnahme am UN AI for Good Global Summit 2025

Darren Entwistle, President und CEO von TELUS, und Pam Snively, Chief Data & Trust Officer, nahmen im Rahmen der AI Skills Coalition, die sich weltweit für die Förderung von KI-Kompetenzen einsetzt, am United Nations AI for Good Global Summit teil. TELUS veranstaltete einen interaktiven Workshop mit Fuel iX, in dem gezeigt wurde, wie man mit dem Wissen indigener Völker ethische KI entwickeln kann.

GENF, 18. Juli 2025 /PRNewswire/ -- TELUS, ein führendes globales Technologieunternehmen, nahm am United Nations AI for Good Global Summit 2025, der vom 8. bis 11. Juli in Genf stattfand, teil. TELUS demonstrierte damit sein Engagement für verantwortungsvolle KI-Entwicklung, ethische Technologieinnovation und integrative KI-Ausbildung.