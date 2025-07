MDAX trotzt Abwärtstrend: Nordex und SGL Carbon glänzen mit Gewinnen

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Rückgang von 0,44% und steht aktuell bei 24.302,20 Punkten. Ähnlich negativ entwickelt sich der SDAX, der um 0,55% auf 18.035,34 Punkte fällt. Auch der TecDAX zeigt eine negative Tendenz mit einem Minus von 0,39% und notiert bei 3.946,61 Punkten. Im Gegensatz dazu kann der MDAX einen leichten Anstieg verzeichnen. Er legt um 0,15% zu und erreicht 31.118,20 Punkte. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones ebenfalls eine negative Entwicklung mit einem Rückgang von 0,41% und steht bei 44.322,92 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen minimalen Rückgang von 0,03% und notiert bei 6.299,64 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend negativer Trend an den Märkten, wobei der MDAX als einziger der betrachteten Indizes einen leichten Gewinn verzeichnen kann.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Airbus mit einem Anstieg von 2.36%.E.ON folgt mit einem Plus von 1.20%, während RWE mit 0.94% ebenfalls im grünen Bereich bleibt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste verzeichnen. Fresenius Medical Care fällt um 1.42%, Siemens Energy um 1.61% und Sartorius Vz. hat mit einem Rückgang von 2.47% die schlechteste Performance.Im MDAX übertrifft Nordex alle anderen mit einem beeindruckenden Anstieg von 4.90%. FUCHS Pref und Stroeer folgen mit Zuwächsen von 2.72% und 2.67%.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge. Wacker Chemie verliert 1.78%, IONOS Group fällt um 2.74% und AUTO1 Group hat mit einem Minus von 4.41% die schlechteste Entwicklung.SGL Carbon führt die SDAX-Topwerte mit einem Anstieg von 5.37% an. PVA TePla und Verve Group Registered (A) folgen mit Zuwächsen von 2.51% und 2.46%.Die SDAX-Flopwerte sind stark negativ geprägt. SMA Solar Technology verzeichnet einen Rückgang von 5.40%, HYPOPORT fällt um 5.84% und Salzgitter hat mit einem dramatischen Minus von 21.11% die schlechteste Performance.Im TecDAX zeigt Nordex erneut eine starke Leistung mit 4.90%. Nagarro und Draegerwerk folgen mit Zuwächsen von 1.78% und 1.75%.Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ. Sartorius Vz. hat einen Rückgang von 2.47%, IONOS Group fällt um 2.74% und SMA Solar Technology verzeichnet ein Minus von 5.40%.Im Dow Jones sind die Topwerte Travelers Companies mit 1.68%, IBM mit 1.60% und Johnson & Johnson mit 1.06% zu finden.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Unitedhealth Group fällt um 1.40%, American Express um 2.75% und 3M hat mit einem Rückgang von 4.70% die schlechteste Performance.Die Topwerte im S&P 500 werden von Invesco mit einem Anstieg von 12.18% angeführt, gefolgt von Vistra mit 6.37% und Constellation Energy mit 5.95%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls signifikante Verluste. Viatris fällt um 3.29%, West Pharmaceutical Services um 4.10% und Netflix hat mit einem Minus von 4.46% die schlechteste Performance.