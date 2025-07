Aktien Wien Schluss ATX geht knapp behauptet ins Wochenende Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag mit geringfügigen Abschlägen geschlossen. Der Leitindex ATX , der am Vormittag noch im Plus gelegen hatte, drehte gegen Mittag ins Minus ab und schloss 0,02 Prozent tiefer auf 4.485,47 Punkte. Damit absolvierte …