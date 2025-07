Die Anleihemärkte geraten in Schieflage

In Deutschland ist die Zinskurve seit Jahresbeginn bereits um 125 Basispunkte steiler geworden, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Kurzläufer sanken mit den Leitzinsen der Europäischen Zentralbank, Langläufer zogen teils um über 60 Basispunkte an. Die 30-jährige Bundesanleihe kletterte zuletzt über 3,25 Prozent, Frankreichs 30-Jährige notieren bei über 4,2 Prozent.

Brisant ist dabei, dass dieser Anstieg trotz der deutlichen Lockerung der Geldpolitik durch die EZB geschehen ist. Der Einlagensatz wurde binnen eines Jahres auf 2 Prozent halbiert, weitere Senkungen sind in Aussicht. Doch der Markt glaubt offenbar nicht mehr an die heilende Wirkung der Geldpolitik. Die steigenden Langfristrenditen zeigen: Die Sorgen um überschießende Staatsausgaben überwiegen.

Besonders problematisch ist das für Deutschland. Die geplanten Investitionen in Höhe von rund 1 Billion Euro bis 2030 erfordern genau eines: Vertrauen in günstige Langfristfinanzierung. Doch wenn die Kosten für ultra-langlaufende Schuldtitel steigen, gerät das gesamte Modell unter Druck. Italien hingegen profitiert: Das Land hat seine Emissionen mit Laufzeiten länger als 10 Jahre reduziert und wird nun vom Markt mit sinkenden Risikoaufschlägen belohnt. Nicht weil sich die italienischen Finanzen verbessert hätten, sondern weil Deutschland und Frankreich an Glaubwürdigkeit verlieren.

Auch in unserem Nachbarland, den Niederlanden, geht die Tendenz weg von den Langläufern. Im Zuge einer Reform des Rentensystems des Landes weg vom kollektiv garantierten Ruhegehalt, hin zu individuell verwalteten Beiträgen entfällt der Bedarf, sich langfristig mit 30-jährigen Anleihen abzusichern. Diese geplante Umschichtung dürfte erheblichen Druck auf das lange Ende der Zinskurve ausüben – insbesondere, wenn andere Investoren dem Trend folgen.

Was in Europa passiert, ist Teil einer globalen Entwicklung. Auch in Japan sind 40-jährige Staatsanleihen auf Talfahrt, ihre Renditen schnellten in nur zwei Monaten um mehr als 100 Basispunkte hoch. Die Angst vor überschuldeten Staaten und überstrapazierten Märkten macht Anleger nervös.

In den USA warnt Finanzminister Scott Bessent: Kürzere Laufzeiten, wie sie jetzt verstärkt ausgegeben werden, seien das Gebot der Stunde. So will die weltgrößte Volkswirtschaft ihren immer weiter anschwellenden Schuldenberg günstig finanzieren.

Die Zeit, in der Staaten sich für 100 Jahre zu unter 1 Prozent verschulden konnten, ist vorbei. Österreichs Jahrhundertanleihe aus der Nullzinsära wird aktuell mit 30 Prozent ihres Nominalwerts gehandelt. Sie muss also bis zur Fälligkeit gehalten werden und wirft dabei Zinsen ab, die deutlich niedriger sind als die Inflation.

Der Markt sendet ein klares Signal: Die Ära endloser, billig finanzierter Ausgabenprogramme neigt sich dem Ende. Weltweit stehen Staaten vor einer unbequemen Entscheidung – entweder weniger ausgeben oder kürzer borgen. Doch diese Tendenz hin zu Kurzläufern birgt ganz eigene Gefahren und könnte eine Milchmädchenrechnung sein.

Denn je kürzer die Laufzeit, umso häufiger muss refinanziert werden. Und was passiert, wenn der Markt das Vertrauen in die Emittenten verliert, die immer mehr und mehr Mittel aufnehmen wollen?

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion