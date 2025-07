Starke Gewinne bei Delivery Hero schmelzen deutlich zusammen

(neu: Meldung zu Prosus, Kursentwicklung)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt sehr schwachen Aktien von Delivery Hero sind am Freitag auf Achterbahnfahrt gegangen. Die Papiere des Essenlieferanten hatten sich zunächst dank eines positiven Analystenkommentars auf Erholungskurs begeben und waren in der Spitze um fast 16 Prozent nach oben geschnellt. Damit hatten sie auch die 21-Tage-Durchschnittslinie übersprungen, die den kurzfristigen Trend beschreibt.

Ein Medienbericht über einen Anteilverkauf durch den Großaktionär radierte jedoch die Gewinne am späten Nachmittag schlagartig aus, und die Papiere fielen um mehr als zwei Prozent. Zum Handelsschluss hin beruhigten sich die Gemüter, sodass am Ende ein Plus von 3,5 Prozent zu Buche stand. Damit sicherten sich die Aktien von Delivery Hero noch den zweiten Platz im Index der mittelgroßen Werte MDax , der mit moderaten Gewinnen aus dem Handel ging.