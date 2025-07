4 Value-Dividendenaktien, die Top-Investoren wie Warren Buffett für 2.444.282.341 US-Dollar gekauft haben

Ein Weg, neue, attraktive Aktien zu finden, kann die Analyse der erfolgreichsten Großinvestoren sein. Sie müssen ihre Transaktionen regelmäßig der Börsenaufsicht melden, die so auch für Privatanleger einsehbar sind.

Nach einem Harvard-MBA-Abschluss und Stationen bei Goldman Sachs und Central National‑Gottesman gründete er 1987 mit Greenhaven Associates seine eigene Investmentgesellschaft. Sein Fokus liegt auf unterbewerteten Aktien, die meist weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen.

1. Edgar Wachenheim III – Icon plc

So wie Icon-Anteile, die er im zweiten Quartal 2025 für etwa 2,59 Millionen US-Dollar gekauft hat und zuvor seit März 2024 um über 59 Prozent eingebrochen sind (18.07.2025).

Nach einem überproportionalen Corona-Umsatzanstieg flachten sich die Auftragseingänge zuletzt ab. Dennoch stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr 2024 leicht von 8,12 auf 8,28 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn von 612 auf 791 Millionen US-Dollar zulegte.

Die Aktienbewertung ist infolge der Panik jedoch deutlich zurückgekommen. Lag das Kurs-Umsatz-Verhältnis im September 2021 bei 4,9, beträgt es heute nur noch 1,48 (18.07.2025).

Icon gehört mit mehr als 41.000 Mitarbeitern in 55 Ländern zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen klinische Forschung, Pharma‑Consulting, Datenmanagement, Markteinführung von Medikamenten und medizinischen Geräten. Zahlreiche Pharma-, Biotech- und Medizintechnikkonzerne profitieren von Icons umfassenden End-to-End-Lösungen, die vom frühen Entwicklungsstadium bis zur Kommerzialisierung reichen, wodurch sich die Entwicklungszyklen verkürzen und die Kosten sinken.

Icon ist finanziell sehr solide aufgestellt, wächst und profitiert zudem von zahlreichen medizinischen Neuentwicklungen, zahlt aber keine Dividende.

2. Mark A. Hillman und Warren Buffett – Constellation Brands

Mark Alan Hillman gründete 1998 Hillman Capital Management und betreut seit Dezember 2000 den Hillman Value Fund, der aktuell ein Volumen von etwa 142 Millionen US-Dollar besitzt (18.07.2025). Er konzentriert sich auf unterbewertete Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen, die langfristig den Markt übertreffen.

Zuletzt hat er für 3,71 Millionen US-Dollar Constellation-Brands-Aktien gekauft. Sie sind in den vergangenen Monaten leicht gesunken, was auf die neu eingeführten US-Zölle zurückzuführen ist, und notieren deshalb nun zu einer Dividendenrendite von 2,51 Prozent (18.07.2025).

Das Unternehmen ist mit vielen bekannten Marken hauptsächlich in den USA ein führender Premium-Bier-, Wein- und Spirituosen-Anbieter.

Obwohl die Gewinnentwicklung in den letzten Jahren volatil verlief, hat auch Warren Buffett im vierten Quartal 2024 und im ersten Quartal 2025 für etwa 2,4 Milliarden US-Dollar Constellation-Brands-Aktien erworben.

Die beiden Investoren setzen nach den Zollturbulenzen auf eine Geschäftsnormalisierung.

3. Mark A. Hillman – Hershey

Mark Hillmann hat sich darüber hinaus für 3,7 Millionen US-Dollar an dem Schokoladenhersteller Hershey beteiligt.

Wetterextreme haben zwischenzeitlich zu hohen Kakaopreisen geführt, weshalb Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2025 gefallen sind. Das Unternehmen muss ebenfalls Zollerhöhungen verkraften.

Mark Hillman setzt bei dem sich historisch kontinuierlich entwickelnden Unternehmen auf eine Margennormalisierung, die sich durch den bereits wieder sinkenden Kakaopreis ergeben könnte. Die Aktie notiert hingegen aktuell zu einer Dividendenrendite von 3,3 Prozent (18.07.2025).

4. Christopher Davis – Restaurant Brands

Christopher C. Davis, dessen Großvater in den 1940er-Jahren mit dem Investieren begann und 100.000 in 800 Millionen US-Dollar verwandelte, managt seit 2006 den Clipper Fund mit einem Volumen von etwa 1,1 Milliarden US-Dollar (18.07.2025). Er sucht nach gut geführten Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen, die er deutlich unter dem inneren Wert erwerben kann.

Im ersten Quartal 2025 hat er für 19,6 Millionen US-Dollar Restaurant-Brands-Aktien eingekauft, die zu einer Dividendenrendite von 3,77 Prozent notieren (18.07.2025).

Die kanadische Holding besitzt mit Tim Hortons, Burger King, Popeyes Louisiana Kitchen und Firehouse Subs gleich vier Schnellrestaurantketten, die meist über ein Franchisesystem kontinuierlich expandieren, dem die Unternehmens- und Aktienentwicklung folgt.

Fazit

Viele Top-Investoren konzentrieren sich derzeit auf defensive Werte, die aus unterschiedlichen Gründen vorübergehend gefallen und deshalb unterbewertet sind. Sie gehen bei ihnen langfristig von einer Geschäftsnormalisierung aus, auf die ein stärkerer Kursanstieg folgen würde.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion