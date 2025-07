Hochdividendenwert aus Polen: Besser als die Allianz?

Denn mit PZU ( Powszechny Zaklad Ubezpieczen ) kommt ein interessanter Hochdividendenwert aus Warschau, der nicht nur mit attraktiven Ausschüttungen, sondern auch mit politischer Rückendeckung punktet. Nachdem wir im Dividenden-Radar in der vergangenen Woche den kanadischen Monatszahler Cardinal Energy unter die Lupe genommen haben, richten wir unseren Blick heute auf diesen polnischen Versicherungsriesen. Lohnt sich die Aktie für passive Einkommensinvestoren – oder lauern zwischen Zloty, Solvenz und Staatsinteressen doch zu viele Risiken?

Der WIG20 , der Leitindex unseres östlichen Nachbarn Polen, zählt 2025 zu den Börsenstars Europas: Seit Jahresbeginn hat das Barometer mehr als 33 Prozent zugelegt, angetrieben von starken Bank- und Versicherungswerten, sinkender Inflation und neuen EU-Investitionsimpulsen. Auch der polnische Złoty zeigt sich stabil: Nach den Turbulenzen der Vorjahre pendelt der Kurs konstant unter der Marke von 4,30 je Euro und hat sich seit Jahresbeginn kaum bewegt ( während er zum US-Dollar kräftig zugelegt hat ). Ein wichtiger Faktor für Anleger, die in Polen auf Dividendenjagd gehen.

Polens größter Versicherer, bleibt seinem Ruf als Dividendenmaschine treu. Für das Geschäftsjahr 2023 schüttete der Konzern 4,34 Zloty je Aktie aus. Für 2024 sind es sogar 4,47 Zloty, zahlbar am 16. Oktober. Wer die Aktie vor Handelsschluss am 23. September besitzt, ist dividendenberechtigt. Die Auszahlung entspricht einer Bruttorendite von rund 9,75 Prozent, gemessen am Schlusskurs des Jahres 2024. Beim aktuellen Kurs entspräche die Rendite rund 7,2 Prozent.

Mit dieser Entwicklung knüpft PZU an eine langjährige Ausschüttungstradition an. Trotz pandemiebedingter Unterbrechung bleibt das Unternehmen verlässlich. In den vergangenen 15 Jahren erfolgten jeweils Ausschüttungen, bis auf das Corona-Jahr 2020.

Dividenden-Erwartungen

Für die kommenden drei Jahre erwarten Analysten kontinuierlich steigende Ausschüttungen, die 2027 den Prognosen zufolge 4,83 Zloty erreichen sollen. Das entspräche einer Rendite von knapp 8 Prozent. Der Konzern zahlt in der Regel 80–100 Prozent des Jahresüberschusses aus. Zuletzt lag die Quote bei rund 70 Prozent. Es bleibt also ein beruhigender Puffer für künftige Ausschüttungen.

Es besteht aber auch Potenzial für deutlich höhere Dividenden! Die PZU will mit der Bank Pekao, an der sie bereits beteiligt ist, zu einer Finanzgruppe mit einem gemeinsamen Marktwert von mehr als 100 Milliarden Zloty fusionieren, wie Anfang Juni angekündigt wurde. Durch den potenziellen Zusammenschluss, der nach Angaben der LSEG die größte M&A-Transaktion im Finanzbereich in Europa seit mindestens 12 Monaten wäre, soll ein "nationaler Champion" entstehen, erklärte Polens Minister für Staatsvermögen Jakub Jaworowski.

Pekao und PZU wollen die Transaktion bis Ende Juni 2026 abschließen, wodurch etwa 15 bis 20 Milliarden Zloty an Kapitalüberschüssen der Gruppe freigesetzt werden könnten. Die Überschüsse würden das Dividendenpotenzial der kombinierten Unternehmen erhöhen, erklärten die beiden Finanzinstitute bei der Ankündigung. Der Zusammenschluss hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter das Inkrafttreten entsprechender Gesetzesänderungen sowie die Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Aktionäre.

Geschäftsmodell

Bereits jetzt dominiert PZU den polnischen Versicherungsmarkt mit einem breiten Angebot von Lebens-, Sach- und Unfallversicherungen. Über 38 Millionen Kunden, ein flächendeckendes Vertriebsnetz und die strategisch wichtigen Bankbeteiligungen machen das Unternehmen zum Finanzkonzern im Staatsauftrag.

Die Solvency-II-Quote liegt über 200 Prozent, die Eigenkapitalausstattung ist solide, der Return on Equity bewegt sich im mittleren einstelligen Bereich. Kapitalmarktanlagen, vor allem in polnische Staatsanleihen, sorgen für planbare Erträge, auch wenn die Zinswende 2023/24 hier für leichte Volatilität sorgte.

Währungsaspekte als Dividendenfaktor

Deutsche Anleger müssen beachten: Die PZU-Aktie notiert in Złoty, und in der Währung erfolgt auch die Dividendenausschüttung. Beim aktuellen Kurs von 1 EUR = 4,25 PLN ergibt die diesjährige Dividende einen Gegenwert von etwa 1,05 Euro je Aktie.

Das bedeutet: Wer auf jährliche Dividendeneinnahmen von 12.000 Euro kommen will, benötigt dafür etwa 11.400 Aktien, die aktuell 709.000 Zloty kosten, beziehungsweise 167.000 Euro – vor der Berücksichtigung von Kosten und steuerlichen Abzügen. Hinzu kommen Wechselkursschwankungen zwischen Zloty und Euro, die die effektive Rendite beeinflussen können. In den letzten Jahren schwankte der Kurs in einer Bandbreite von 4,2 bis 4,9.

Politik an Bord: Risiko oder Dividendenstütze?

Der polnische Staat hält direkt und indirekt rund 34 Prozent an PZU und hat traditionell ein starkes Interesse an stabilen Dividendenströmen. Für Anleger kann das ein Vorteil sein: Politischer Einfluss sorgt hier nicht für Kürzungen, sondern meist für großzügige Ausschüttungen.

Doch die Medaille hat zwei Seiten. Der Staat verfolgt auch strategische Ziele. Übernahmen, Fusionen oder politische Interventionen bleiben mögliche Störfaktoren.

Weitere Risiken: Regulierung, Zinsen, Naturgefahren

Neben dem Staatsanteil sind folgende Risiken zu beachten:

Regulatorische Eingriffe durch die polnische Finanzaufsicht (z. B. Dividendendeckelungen)

Konjunkturabschwächung oder Sturmschäden mit höherer Schadensquote

Zinsschwankungen mit Einfluss auf Kapitalanlageerträge

IT- und Cyberrisiken, insbesondere durch steigende Digitalisierung

Analystenmeinungen: Solide, aber kein Kurstreiber

Analysten bewerten PZU derzeit überwiegend mit "Aufstocken", bei einem durchschnittlichen Kursziel von knapp 59,44 Zloty, also leicht unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie ist zwar günstig bewertet, bietet den Experten zufolge aber auch wenig Wachstumsperspektive. Der Fokus liegt klar auf der Dividendenrendite statt der Kursfantasie.

Die Möglichkeiten, die sich durch die Fusion mit Pekao ergeben, scheinen von den Experten entweder nicht gesehen zu werden oder sie sind (entgegen der Äußerungen der Unternehmen selbst) vernachlässigbar.

Steuerliche Behandlung polnischer Aktien

Polnische Dividenden unterliegen einer Quellensteuer von 19 Prozent, die direkt in Polen einbehalten wird. Für in Deutschland ansässige Anleger greift jedoch das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Polen, das den Quellensteuersatz auf 15 Prozent begrenzt. Um die zu viel gezahlten 4 Prozent zurückzufordern, ist ein Erstattungsantrag bei der polnischen Steuerbehörde erforderlich.

In Deutschland unterliegen polnische Dividenden zusätzlich der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer. Die in Polen einbehaltenen 15 Prozent werden dabei auf die deutsche Steuerlast angerechnet, sodass effektiv nur die Differenz von 10 Prozent (plus Soli/KiSt) zu zahlen ist. Wichtig: Eine vollständige Steuerfreistellung durch Freistellungsauftrag oder Nichtveranlagungsbescheinigung greift nicht, da ausländische Quellensteuern nicht davon erfasst werden.

Fazit: PZU kann ein Bollwerk für Einkommensinvestoren sein

Mit einer Bruttorendite von fast 10 Prozent, solider Kapitalausstattung, bewährtem Geschäftsmodell und politisch erwünschten Ausschüttungen bleibt PZU ein Dividendenwert mit klarer Rolle: Substanz geht vor. Etwas Fantasie besteht durch die mögliche Fusion und das dadurch frei werdende Kapital.

Für einkommensorientierte Anleger mit Osteuropa-Affinität bietet PZU einen planbaren Cashflow, allerdings verbunden mit Währungsrisiken und politischen Implikationen, die man im Blick behalten sollte. PZU ist kein Glamour-Stock – aber ein interessanter Dividendenzahler.

Wie vergleicht sich der Versicherer mit Deutschlands Vorzeige-Dividendenaktie Allianz?

Merkmal PZU (POlen) Allianz (Deutschland) Dividende 2025 4,47 PLN 15,40 Euro Aktueller Kurs 62,20 PLN 345,60 Euro Dividendenrendite 9,75% 5,2% Ausschüttungspolitik 50–100% Gewinn, selten Sonderdividenden 50–60% des Gewinns (konservativ) Zahlungswährung PLN (Zloty) – Währungsrisiko für Euro-Anleger EUR – kein Währungsrisiko im Euroraum Dividendenstabilität regelmäßig, aber 2020 pandemiebedingt ausgesetzt stabil, seit Jahrzehnten ohne Ausfall Staatseinfluss hoch (34% direkt/indirekt) keiner – rein privatwirtschaftlich Solvabilitätsquote >200% Solvency II >200% Solvency II Beteiligungen Banken: Alior, Pekao diverse Asset Manager (Pimco), Versicherer (Euler Hermes) Analysteneinschätzung "Halten" bis "Kaufen", Kursziel leicht unter Ist-Wert "Kaufen" bis "Übergewichten",Kursziel leicht über Ist-Wert Besonderheiten hohe Bruttorendite, staatlich gestützt konservativ, stark bei Rückkäufen und Buy&Hold

Welcher Dividendenwert passt besser?

Im Vergleich zur Allianz bietet PZU mit rund 7,2 Prozent eine deutlich höhere Dividendenrendite als der Münchner Versicherungsriese mit etwa 4,5 Prozent. Während PZU von politisch gewollten Ausschüttungen profitiert und in Zloty zahlt (mit entsprechendem Währungsrisiko), punktet die Allianz mit Stabilität, Euro-Dividende und langfristiger Kapitaldisziplin. Wer maximale Rendite sucht und Währungs- sowie Osteuropa-Risiken nicht scheut, kann bei der PZU zugreifen, wer auf solide Kontinuität im Euroraum setzt, bleibt bei der Allianz.

Übersicht zur Dividende von PZU*

Marktkapitalisierung: 53,7 Milliarden Zloty (12,6 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 3 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 3 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 4 Jahre in Folge



Zeitplan

27.03.2025: Dividendenankündigung

24.09.2025: Ex-Tag

25.09.2025: Record Date

16.10.2025: Dividendenzahlung

* Quellen: PZU, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in PLN*** 2028 7,77e 4,83e 2027 7,48e 4,65e 2026 7,30e 4,54e 2025 9,75e 4,47e 2024 9,18 4,34 2023 6,78 2,40 2022 5,49 1,94 2021 10,82 3,50 2020 --- --- 2019 6,38 2,80 2018 5,93 2,50

* Quellen: PZU, wallstreetONLINE, FactSet.

** Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen (also zB für die 2018 erfolgte Ausschüttung der Schlusskurs 2017), beziehungsweise für 2025 und die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

