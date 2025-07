Donald Trump - der Taktgeber der Aktienmärkte - ist für eben diese Aktienmärkte nun zunehmend gefährlich: er ist angeschlagen durch den Epstein-Skandal, wobei er sich immer mehr in Widersprüche verwickelt und dabei immer aggressiver wird. Hinzu kommt, dass Finanzminister Bessent, der einzige Erwachsene in der US-Regierung, derzeit in Japan ist und daher nicht mäßigend eingreifen kann. Und so ist es wohl kein Zufall, dass Trump laut einem aktuellen Bericht der "Financial Times" Zölle von mindestens 15% bis 20% gegen die EU erheben will. Trump und sein Umfeld versuchen derzeit alles, Fed-Chef Powell vorzeitig los zu werden - Fed-Mitglied Waller hat sich jetzt ganz offen für den Posten angedient..

Hinweise aus Video:

1. Putin spielt Düngemittelkarte gegen Europa aus

2. EZB zögert bei Zinsen: Warum der nächste Schritt ausbleibt

Das Video "Warum Trump jetzt "gefährlich" ist: Zölle, Zinsen, Epstein, Powell!" sehen Sie hier..