JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 79 auf 77 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den am 22. Juli anstehenden Quartalszahlen habe er seine diesbezüglichen Schätzungen für das organische Umsatzwachstum und das Ergebnis je Aktie ein wenig nach unten geschraubt, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sehe die Aktie aber dank der robusten Wachstumsaussichten und des Ergebnispotenzials durch den schwachen Dollar weiter positiv./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 11:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / 11:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 60,44EUR auf Tradegate (18. Juli 2025, 19:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 79

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m