Das Gericht der Britischen Jungferninseln ordnet die Berichtigung des Aktienregisters an, in dem die Gerald Group als rechtmäßiger Eigentümer der Soremi-Mine in einem Rechtsstreit zwischen mehreren Gerichtsbarkeiten eingetragen wird, und stellt eine Missa

LONDON, 18. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Im Rahmen eines langjährigen Rechtsstreits zwischen Global Mining Development L.P., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gerald Group („Global"), und China National Gold Hong Kong Limited („CNG"), einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der China National Gold Group, einem chinesischen Staatsunternehmen, über das Eigentum an Soremi Investment Limited („SIL"), Eigentümerin der Soremi-Mine, hat das Gericht der Britischen Jungferninseln am 16. Juli 2025 ein klares Urteil gefällt, in dem es Folgendes festgestellt hat:

(i) Das Aktienregister von SIL sollte dahingehend geändert werden, dass Global als 100-prozentiger Eigentümer der Soremi-Mine eingetragen wird.

(ii) CNG hat die Anordnungen des Gerichts der Britischen Jungferninseln zur Offenlegung seiner Vermögenswerte und zur Rückgabe von Vermögenswerten von SIL in Höhe von über 100 Millionen US-Dollar, die es unrechtmäßig auf Bankkonten in China transferiert hatte, missachtet.

(iii) Global war in allen Punkten erfolgreich, und das Gericht der Britischen Jungferninseln verurteilte CNG zur Zahlung einer Rekordstrafe in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar.