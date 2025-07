Lucid, Nuro und Uber arbeiten gemeinsam an einem autonomen Robotaxi-Programm der nächsten Generation

Uber will innerhalb von sechs Jahren mindestens 20.000 Lucid-Fahrzeuge, die mit dem Nuro Driver ausgestattet sind, in

Dutzenden von Märkten auf der ganzen Welt einsetzen, wobei der erste Start in einer großen US-Stadt im nächsten Jahr erfolgen soll.

SAN FRANCISCO, MOUNTAIN VIEW, Kalifornien und NEWARK, Kalifornien, 18. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), Nuro, Inc. („Nuro"), und Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) („Uber") kündigten heute ein globales Premium-Robotaxi-Programm der nächsten Generation an, das exklusiv für die Uber-Fahrdienstplattform entwickelt wurde.