Plug Power - Aktie legt am 18.07.2025 stark zu

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Plug Power einen Gewinn von +93,97 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -1,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +49,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -34,49 %.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,68 % 1 Monat +49,06 % 3 Monate +93,97 % 1 Jahr -49,63 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Volatilität der Plug Power Aktie, die Möglichkeit eines Short Squeeze, ein Kursziel von 2 $, die Überlegenheit von BEVs gegenüber Wasserstofftechnologie und frühere fehlerhafte Finanzberichte des Unternehmens. Zudem wird über das Potenzial einer längeren Aufwärtsbewegung spekuliert, unterstützt durch Insiderkäufe.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,74 Mrd. wert.

Nach dem nächsten Kurssprung von Plug Power locken neue Großaufträge – doch hinter dem Höhenflug verbirgt sich ein riskanter Spagat zwischen Optimismus und finanziellen Sorgen. Wer jetzt dabei ist, sollte die Schwachstellen kennen. Die Plug Power-Aktie ist am Donnerstag den nächsten großen Sprung nach oben gemacht. Als die Schlussglocke im US-Handel am Abend läutete, stand […] The post Plug Power-Aktie +8,5%: Wieso der Kurssprung? first appeared on sharedeals.de.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.