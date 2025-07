INTERSHOP Communications - Aktie mit schwachem Handelstag - 18.07.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten INTERSHOP Communications Aktionäre einen Verlust von -14,77 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die INTERSHOP Communications Aktie damit um -15,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,76 % verloren.

INTERSHOP Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,25 % 1 Monat -10,71 % 3 Monate -14,77 % 1 Jahr -24,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur INTERSHOP Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der INTERSHOP Communications Aktie, insbesondere um Insiderverkäufe vor einer Gewinnwarnung, Probleme im Servicegeschäft, mögliche Kundenabwanderungen und die anhaltende Unsicherheit über die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Es wird über potenzielle Kursstopps spekuliert, während die wiederholten Gewinnwarnungen und der Kursverfall Anlass zur Sorge geben. Einige Teilnehmer spekulieren über einen möglichen Unternehmensaufkauf.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber INTERSHOP Communications eingestellt.

Informationen zur INTERSHOP Communications Aktie

Es gibt 15 Mio. INTERSHOP Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,98 Mio. wert.

Intershop Communications AG faces a challenging 2025, revising forecasts due to cloud business setbacks and service sector costs, with revenue and EBIT expectations significantly lowered.

Intershop Communications AG sieht sich mit unerwarteten Herausforderungen konfrontiert, die zu einer gesenkten Prognose für 2025 führen. Schwaches Cloud-Geschäft und Kosten belasten die Bilanz.

EQS-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Key word(s): Change in Forecast Intershop adjusts full-year forecast for the 2025 financial year 18-Jul-2025 / 09:25 CET/CEST Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation …

INTERSHOP Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die INTERSHOP Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur INTERSHOP Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.