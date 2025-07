US-Börsen lassen nach - Inflationserwartung geht zurück

Timburg schrieb 01.07.25, 07:02

ja, auch bei mir verging der Monat wie im Flug; kein Wunder bei dem Programm. Nachdem am Monatsanfang das bestandene Examen vom Junior noch ausgiebig gefeiert wurde, begann danach gleich die Vorbereitung für einen Kurztrip nach Rumänien. Wir hatten da 40jähriges Treffen von der Uni; war ein sehr emotionales Wiedersehen mit den ehemaligen Kollegen. Vor 10 Jahren konnten wir nicht teilnehmen, so dass es genügend zu erzählen gab. Von 90 Kollegen sind 6 mittlerweile gestorben, dann einige angeschlagen nach Schlaganfall o.ä.; viele geschieden bzw. die Männer verstorben - da können wir uns eigentlich sehr glücklich schätzen dass wir beide noch relativ fit und gesund sind und das Leben genießen können.



Letztes Wochenende dann Diplomverleihung und Abschlussbankett in Regensburg, ebenfalls eine tolle Erinnerung. Zwischendurch Fahrradtouren und Wanderungen, auch wenn mich seit 2 Monaten ein schmerzhafter Fersensporn ziemlich einschränkt. Stoßwellentherapie hat nichts gebracht, jetzt muss ich es wohl mit Strahlentherapie versuchen. Aber bei so einem vollen Programm ist es verständlich, das ich hier weniger präsent bin. Wobei in meiner Lebensphase ein Depot sowieso auf Autopilot laufen muss - möchte mich nicht täglich drum kümmern müssen.



Aber schön zu sehen dass es hier weiter geht - schon allein diese Bandbreite von 1k Dividenden bis 40k (und bei manchen wahrscheinlich noch mehr) macht den Faden m.M. nach so interessant. Dividendenfreaks haben ja - da muss man sich gegenüber ehrlich sein - die letzten Jahre kein leichtes Leben. Umso erfreulicher dass ein harter Kern trotzdem weitermacht und monatlich einen Einblick in die Depots gibt.



Bei mir war es wieder mal ein ertragreicher Monat - fast Punktlandung gegen Juni 2024 und nach 6 Monaten noch 9,7% über Vorjahr bei den Dividenden. Bei dem schwachen Dollar ja immerhin ein Erfolg. Gesamtperformance nach 6 Monaten knapp unter 6% - auch damit kann ich leben.



Jan 1336,45€

Feb 798,10€

Mär 901,23€

Apr 1078,00€

Mai 2442,91€

Jun 1586,64€

Gesamt: 8.143,33€



Käufe/Verkäufe: war ziemlich passiv, hab aber gestern meine Mytilineos verkauft. Hab die Ankündigungen zu Umtausch/evtl. squeeze-out/Barabfindung gelesen und wollte da möglichem Ärger aus dem Weg gehen. DR war ja letztes nur noch bei 3,3% und auch der neue künstliche Namen Metlen hat mir nie gefallen. :p Musste natürlich ordentlich Steuern zahlen, aber das gehört nun mal dazu. Werde jetzt in aller Ruhe nach Ersatz suchen - evtl. eine Anleihe oder ein Mauerblümchen mit ordentlicher Ausschüttung.



Dann noch die kleine Runde um den Globus:



US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png Gladstone Commercial, Gladstone Investment, VISA, Arbor Realty, TJX, IBM, AGNC, JNJ, Microsoft, Pfizer, Alphabet, MCD, PSEC, Midcap Financial

EE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ee.png Merko Ehitus

SG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/sg.png Singapore Technologies

KR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kr.png KB Financial

PA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pa.png Banco Latinoamericana

GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png Legal&General, Admiral, Shell

BR Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png Engie Brasil, Banco do Brasil, Petrobras

NG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ng.png Seplat

GA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ga.png Total Gabon

NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png Unilever

HU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/hu.png Gedeon Richter

PE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pe.png Credicorp

DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DWS

KZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/kz.png Halyk Bank

VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png Flex LNG

CY Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/cy.png Bank of Cyprus

PL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/pl.png Murapol

IT Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/it.png SNAM



Dann schaun wir mal wie der Juli wird; wird vom Programm etwas "ruhiger" da wir erst im August den "großen" Urlaub in Rumänien eingeplant haben. Zeit also um die Mytilineos-Lücke wieder aufzufüllen und nach geeigneten Kandidaten zu suchen. Ich verfolge die einzelnen Beiträge schon immer genau, aber diesmal werd ich noch genauer hinschauen um evtl. paar interessante Sachen zu entdecken. Die Formycon-Anleihe hab ich mir schon mal notiert...........



Schönen Tag allerseits

Timburg