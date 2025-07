Lieferando streicht Lieferfahrer-Stellen in Potsdam

Sperrfrist: 19.07.2025 05:00

Potsdam (ots) - Der Lieferservice Lieferando streicht nach Informationen der

Redaktion rbb24 Recherche in Potsdam rund 40 Stellen. Die bei Lieferando

angestellten Kurierfahrer erhielten nach rbb-Informationen am Donnerstag (17.

Juli 2025) eine Mitteilung des Unternehmens, in der die Schließung des Standorts

ankündigt wurde.





Damit ist Potsdam eine von 34 Städten, in denen das Unternehmen insgesamt 2.000

Fahrer bis Ende des Jahres entlassen möchte. Zukünftig sollen die

Essensauslieferung an Subunternehmer outgesourct werden, wie Lieferando auf

rbb-Anfrage bestätigte. Es gehe darum, die Kundenanforderungen "agiler" zu

bedienen.



Bereits im März hatte der rbb über den Beginn des Outsourcings in einigen

Berliner Bezirken wie Spandau berichtet. Damals sprach das Unternehmen noch von

einem Kleinsttest. Mittlerweile ist der Test nicht nur auf weitere Berliner

Bezirke wie beispielsweise Köpenick ausgedehnt worden, sondern auf das ganze

Bundesgebiet. Mark Baumeister, Referatsleiter der Gewerkschaft

Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), kritisiert die neue Strategie gegenüber dem

rbb: "Das sind schlimme Entwicklungen. Diese Aktion ist von langer Hand geplant.

So etwas wird nicht von heute auf morgen entschieden."



Bisher galt Lieferando als eines der wenigen Unternehmen der

Essenslieferbranche, das einen Großteil der Fahrer fest anstellt hatte. Außerdem

gab es anders als bei anderen Lieferdiensten einen Betriebsrat. Die Gewerkschaft

NGG kritisiert in diesem Zusammenhang, dass bei dem angekündigten Stellenabbau

"ausgerechnet die Städte betroffen sind, in denen es Betriebsräte gibt."



Bei Subunternehmen in der Lieferbranche gibt es dagegen kaum

Mitbestimmungsmöglichkeiten von Arbeitnehmern. Auch wegen ausbeuterischen

Verhältnissen und Scheinselbstständigkeit standen Subunternehmer der

Lieferdienste immer wieder in der Kritik. Lieferando erklärt, seine zukünftigen

Subunternehmer zur Einhaltung der entsprechenden Gesetze und Regelungen zu

verpflichten und regelmäßig zu überprüfen.



Der Lieferando-Gesamtbetriebsrat unterstreicht hingegen in einer

Pressemitteilung die Befürchtungen einer Umgehung von Arbeitsstandards: "Die

meisten Kolleginnen und Kollegen bei Lieferando erhalten lediglich den

gesetzlichen Mindestlohn. Es stellt sich die Frage, wie Subunternehmen dieselbe

Arbeitsleistung auf legalem Wege vermeintlich günstiger anbieten können."



