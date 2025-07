Silberpreis baut wieder gewaltigen Druck auf. Silber vor nächstem Preisschub

In der letzten Kommentierung zu Silber an dieser Stelle wurde der furiose Ausbruch des Silberpreises auf ein neues Mehrjahreshoch thematisiert. Die 40 US-Dollar schienen zum Greifen nahe zu sein. Doch Silber ließ es zwischenzeitlich etwas ruhiger angehen. Die beeindruckende Zwischenrallye forderte ihren Tribut. Ganz ähnlich sieht es auch bei Kupfer aus. Gold konsolidiert hingegen bereits seit längerer Zeit. Die aktuelle Ruhe ist jedoch nur oberflächlich. Es brodelt weiterhin im Rohstoffsektor. Nicht zu vergessen ist der Ölbereich. Besonders spannend ist hier die aktuelle Konstellation bei Brent Öl .

Erholung des Greenbacks limitiert Gold, Silber & Co.

Ein wenig Gegenwind kommt für die Edelmetalle vom Devisenmarkt. Der US-Dollar erholte sich zuletzt. Der aussagekräftige US-Dollar-Index konnte sich etwas von seinem gültigen 52-Wochen-Tief absetzen. Ob es sich hierbei nur um ein kurzes Aufbäumen oder aber bereits um eine untere Trendwende handelt, bleibt noch abzuwarten. Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen unternahmen zuletzt einen Ausflug in Richtung 4,5 Prozent. Obgleich sie das Niveau nicht ganz halten konnten, notieren sie noch immer deutlich über 4,4 Prozent. Und so gibt es auch von dieser Seite leichten Gegenwind für Gold, Silber & Co.

Momentum weiterhin auf Seiten von Silber

Die Suche nach sicheren Häfen lässt immer mehr Anleger und Investoren Silber ansteuern. Die nicht zuletzt durch die hohe Gold-Silber-Ratio manifestierte Unterbewertung von Silber im Vergleich zu Gold lässt Anleger und Investoren in Richtung Silber strömen. Ein abruptes Ende dieser Entwicklung ist eher nicht zu erwarten. Die Gold-Silber-Ratio weist für Silber noch ein immenses Nachholpotenzial aus. Das aktuell zu favorisierende Szenario sieht weiterhin ansteigende Goldpreise bei gleichzeitig deutlich dynamischer ansteigenden Silberpreisen vor.

Zusammengefasst - Silberpreis baut wieder gewaltigen Druck auf

Die derzeit ruhige Phase bei Silber könnte jederzeit in einem weiteren Preisschub für das Edelmetall münden. Die jüngere Vergangenheit weist einige Beispiele (orange im oberen Chart dargestellt) aus. Sollte sich dieses Muster wiederholen, ist eher früher als später ein Vorstoß über die 40 US-Dollar zu erwarten. Aus der Auflösung der großen Dreiecksformation (rot) ist noch ein Preisziel von 43 US-Dollar aktiv. Auf längere Sicht sind auch Silberpreise im Bereich von 50 US-Dollar nicht auszuschließen. Die fragilen Konstellationen bei Dax, S&P 500 und anderen Aktienindizes könnte sie kurzfristig in eine Korrektur zwingen und so den Zustrom in Richtung Silber verstärken. Kurzum. In der aktuellen Konstellation sind Silber und die Aktien von Silberproduzenten (unter anderem Pan American Silver, Hecla Mining etc.) zu präferieren.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

