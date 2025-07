10-Tage-Rallye bei Salzgitter: Einmal Kursrakete und zurück

Anleger sahen darin ein Signal, dass Salzgitter vom aktuell starken Trend zur Aufrüstung und steigender Nachfrage nach Rüstungsgütern profitieren könnte. Dies verlieh der Aktie einen kräftigen Schub: Der Kurs sprang kurzfristig um bis zu 40 Prozent an und erreichte mit fast 30 Euro den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Vor knapp zwei Wochen war Salzgitter plötzlich in aller Munde: Das niedersächsische Stahlproduzent aus dem gleichnamigen Städtchen könnte der nächste Profiteur des anhaltenden Verteidigungsbooms werden. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte das Unternehmen bekanntgegeben, dass die Bundeswehr den Spezialstahl SECURE 500 des Unternehmens für militärische Anwendungen zugelassen hat.

Könnte Salzgitter also eine ähnliche Erfolgsstory wie Konkurrent Thyssenkrupp mit seiner U-Boot-Sparte werden? Branchenanalysten dämpften die Erwartungen früh: Das Rüstungsgeschäft macht bislang weniger als ein Prozent der Konzernerlöse von Salzgitter aus, sodass der tatsächliche kurzfristige Beitrag zur Gesamtperformance sehr gering scheint.

Am Freitag folgte der nächste Nackenschlag: Prognosesenkung! Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz nur noch 9,0 bis 9,5 Milliarden Euro betragen, statt der zuvor angestrebten 9,5 bis 10 Milliarden Euro. Noch kräftiger muss das erwartete Ebitda korrigiert werden: Statt 350 bis 550 Millionen Euro sollen es nur noch 300 bis 400 Millionen Euro werden.

"Auffällig ist, dass die Obergrenze der bisherigen EBITDA-Ergebnisprognose deutlich stärker reduziert wurde als das untere Ende", schreibt DZ-Bank-Analyst Dirk Schlamp, der "die anhaltende Ergebnisbelastung im Kerngeschäft und das weiterhin schwache Marktumfeld" verantwortlich macht. "Dies zeigt aus unserer Sicht, dass das Management die Wahrscheinlichkeit einer positiven Ergebnisüberraschung inzwischen deutlich geringer einschätzt als zuvor."

Auch die kurzzeitige Euphorie konnte nicht verbergen, dass der Stahlmarkt in Deutschland tief in der Krise steckt. Wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Freitag mitteilte, ist die Rohstahlproduktion im Inland im ersten halben Jahr um knapp 12 Prozent auf 17,1 Millionen Tonnen gesunken.

Die Salzgitter-Aktie fiel zum Wochenende um mehr als 20 Prozent auf 20,78 Euro, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele aufgrund eines schwachen zweiten Quartals nach unten korrigieren musste. Alle Kursgewinne seit der Bundeswehr-Nachricht waren damit wieder dahin. Einmal Kursrakete und zurück, und das innerhalb von nur 10 Tagen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





