Außenminister warnt USA vor Eskalation des Zollkonflikts

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) ist zuversichtlich, dass der Zollkonflikt mit den USA noch auf der Zielgeraden entschärft werden kann. "Die USA werden sich genau überlegen, ob sie in eine größere Auseinandersetzung mit der gesamten EU hineingehen - denn wir stehen hier zusammen. Das würde dazu führen, dass in den USA für Verbraucher alles teurer wird", sagte der Christdemokrat der "Bild am Sonntag". "Die Europäische Union ist nicht wehrlos und die Kommission, geführt durch die Kommissionspräsidentin, nimmt unsere europäischen Interessen wahr", so Wadephul.



Sorge vor einem Auseinanderbrechen der Ablehnungsfront der EU - etwa durch Einzel-Verhandlungen von Zoll-Rabatten auf bestimmte Lebensmittel anderer Staaten - hat Wadephul nicht. "Es gibt eher Staaten, die von uns noch mehr Schärfe und Härte verlangen, als Deutschland richtig findet. Wir sind der Meinung: Auf dem Verhandlungsweg kommen wir zu einer positiven Einigung mit den USA. Europa steht zusammen." Die Bundesrepublik würde "natürlich den kompletten Abbau aller Zölle für richtig halten".



Wadephul versicherte: "Der Bundeskanzler engagiert sich bei diesem Thema sehr intensiv. Wir Deutsche können uns darauf verlassen, dass es einen Bundeskanzler gibt, der unsere und die europäischen Interessen in Washington wahrt."